"Si impiden a los hoteles reabrir hasta diciembre casi todos irán a la quiebra"

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, la patronal hotelera, está "sumamente preocupado" por el futuro del sector en España a raíz del "tsunami sanitario y económico que ha provocado el coronavirus". Zoreda analiza para 20minutos.es el presente y el futuro del sector turístico en España, la primera industria del país en términos de Producto Interior Bruto (PIB).

"¿Que cómo serán los hoteles cuando puedan reabrir? Lo que nos preguntamos los hoteleros es cómo sobrevivimos ahora, no si vamos a llegar a pasado mañana", responde Zoreda vía telefónica. Al respecto, lamenta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apunte a diciembre de 2020 como el horizonte de reapertura de los hoteles en España y asegura que, "de ser cierto eso, casi todos irán a la quiebra, no hay empresa que resista diez meses sin facturar".

En ese sentido, Zoreda recalca que hay dos millones de empleos ligados directa e indirectamente al sector turístico y cifra en 124.000 millones de euros las pérdidas para el sector tener que demorar la reapertura hasta diciembre.

Otros sectores siguen funcionando, el turístico no

"El coronavirus ha afectado mucho a otros sectores, pero hoy en día todas las fábricas están abiertas y funcionando. El fabricante de muebles de cocina, por ejemplo, habrá tenido un periodo con las líneas de producción cerradas, pero les han permitido reabrir, poder a fabricar y vender. A nosotros no", recalca.

Fachada del Hotel Miguel Ángel, uno de los hoteles medicalizados de Madrid. Jesús Hellín

Zoreda explica: "Todo el dinero que los hoteles, restaurantes y bares han perdido desde hace mes y medio no lo van a recuperar. Y lo que sigamos perdiendo tampoco. La diferencia en la intensidad del drama en el sector turístico es mucho mayor, caímos a plomo".

El vicepresidente de Exceltur lamenta que "como somos un sector en el que puede haber aglomeraciones y se pueden producir contagios estamos sujetos a un compás agónico de espera en el que no sabemos nada, sólo sabemos que cada día estamos más cerca de hundirnos".

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur JORGE PARÍS

"No hay ningún protocolo de seguridad, no nos han dicho absolutamente nada desde el Gobierno. Solo ha habido insinuaciones por parte de la presidenta de la Comisión Europea diciendo que no se reserven las vacaciones este verano", se lamenta.

"Si están pensando en que no abramos hasta diciembre entonces no quedarán hoteles en España, o muy pocos. Van a desaparecer del mapa miles de empresas", pronostica.

ERTES, impuestos, alquileres... las cuentas (sin ingresos) no cuadran

José Luis Zoreda indica que "las dos medidas del Gobierno iban en la buena dirección, ERTES y créditos a las pymes, pero un hotel no es una pyme, tenemos decenas de empleados". Además, agrega: "Los ERTES no son de 100%, pagas una complementariedad. Tienes todos los gastos de arrendamientos de negocios, hoteles, bares y restaurantes. Hay que renegociar las rentas. Te han obligado a cerrar por ley, pero se mantienen los impuestos. Y todo eso sin ingresar un centavo".

Exigencia de un plan específico para el sector turístico

El vicepresidente de la patronal hotelera solicita al Gobierno que preside Pedro Sánchez que haya un plan específico para el sector turístico, ya que, recalca, "somos los que tenemos más difícil con diferencia el horizonte de salida". "Estamos acumulando pérdidas sin cesar y no se nos ayuda nada", critica.

Playa de Benidorm a vista de dron GVA/UPV

El problema de las playas

Además, José Luis Zoreda advierte que "una apertura disuasoria sería contraproducente". En ese sentido, indica que "si me dicen constantemente que si voy a la playa me voy a contagiar entonces eso no es ir a la playa, es ir a un hospital de campaña al aire libre". "Es muy importante reforzar la seguridad, y en eso los hoteles siempre damos ejemplo, pero también el mensaje que se lanza a la ciudadanía", asegura Zoreda.

Tímida reapertura en junio

Por todo ello, Zoreda afirma que "las hipotésis que nos hacemos es reabrir tímidamente en junio", pero añade que "son conjeturas porque no nos han dicho nada, estamos en un sinvivir". "No sentimos que tengamos una atención acorde a lo que representamos, dos millones de empleos", advierte.

Algunos restaurantes ya están colocando mamparas en cada una de sus mesas.

Rayo de esperanza, el comisario de Industria europeo

Entre toda esta tormenta perfecta, el vicepresidente de Exceltur, que lleva más de 25 años en el sector turístico, ha detecado un "rayo de luz y de esperanza en la Unión Europea". En concreto, Zoreda se refiere a las pretensiones del comisario de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea, el francés Thierry Breton.

"Básicamente ha reconocido que el turismo es el que más está sufriendo de Europa con diferencia. España es un país super turístico, pero también lo son Francia, Italia o Grecia", indica Zoreda. "El comisario sostiene que el sector turístico tiene que estar en la agenda tributaria y no menos de un 25% de las ayudas económicas deben ir al sector turístico", confía.

"Del dicho al hecho falta un trecho, pero la filosofía del comisario francés es un soplo de esperanza para el sector turístico", sentencia. Además, según Zoreda, "la Unión Europea debe evitar que fondos de inversión chinos o norteamericanos se aprovechen de la crisis y traten de comprar hoteles históricos o parques temáticos europeos a precio de saldo".

¿Cómo será el futuro del sector?

Preguntado por cómo vislumbra el futuro del sector turístico, Zoreda recuerda que "en Exceltur ya tratábamos en enero dos elementos fundamentales que ahora, con la crisis del coronavirus, están aún más vigentes: la sostenibilidad y la empatía con el ciudadano".

Según Zoreda, "el mundo va a ser muy distinto. Los consumidores valorarán otro tipo de experiencias. Aunque solo sea por respeto y cautela al contagio mantendremos unos procedimientos distintos. Las concentraciones no se propiciarán. Valoraremos la autenticidad de las playas y se rechazará la masificación". En ese sentido, cree que "habrá turistas que buscarán redescubrir lo auténtico de las ciudades, por ejemplo la Barcelona burguesa de principios del siglo XX. El sector turístico deberá ilusionar con otros relatos, no basados en clave de masificación, sino de turismo de calidad y de sostenibilidad."