Las comunidades plantean al Gobierno empezar la desescalada por los pueblos y las industrias clave

El Gobierno empieza a preparar la fase de desescalada para cuando se levante el estado de alarma y este viernes empezará a escuchar las propuestas de las comunidades autónomas en un consejo territorial. El desconfinamiento será "asimétrico", es decir, seguirá distintas velocidades dependiendo de las circunstancias y la presencia del virus en los distintos territorios. Sin embargo, entre los Gobiernos regionales existe un consenso general sobre el orden en el que deberá producirse el fin del confinamiento. El movimiento de los ciudadanos debería permitirse primero dentro de un mismo núcleo de población, para ir ampliando el radio –autonómico, nacional e incluso internacional– de forma progresiva. También coinciden en que la pauta la deberán marcar las autoridades sanitarias en función de la evolución de la pandemia. Y un tercer aspecto, que por ahora la playa queda muy lejos todavía. Es una incógnita si este verano podremos ir al mar.

Desde "grupo de desescalada" que encabeza la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, aseguran que por el momento todo son "propuestas" y que no hay nada decidido. Moncloa va a "escuchar" lo que proponen las comunidades, aunque algunas de ellas esperan indicaciones precisas del Gobierno central sobre los criterios del desconfinamiento.

El riesgo del miedo al metro Los ayuntamientos, reunidos en la FEMP, alertaron ayer al Gobierno de un efecto perverso de la desescalada, que los ciudadanos, sobre todo de grandes núcleos, eviten el transporte público por miedo al contagio. Pidieron que se tenga en cuenta para evitar un aumento del transporte privado que haría crecer la polución.

Es el caso de Andalucía, que antes de detallar su plan de desescalada quiere saber si a la hora de determinar qué territorios pueden empezar a abrir deben tener en cuenta el número de casos de coronavirus por cada 1.000 habitantes, el grado de mortalidad o el número de personas que han necesitado ingresar en una UCI.

Andalucía. Colegios y comarcas

El presidente andaluz, Juanma Moreno, sorprendió este jueves apuntando que, si la situación sanitaria lo permite, se podría explorar la apertura de los colegios ya a partir del 15 de mayo.

En cuanto a la apertura por territorios, fuentes de su Gobierno apuntan que el final del confinamiento en Andalucía podría empezar por comarcas poco afectadas por el coronavirus, pero también a una mayor escala, provincial. De sus ocho provicias, Almería y Huelva han tenido muy poca presencia de la pandemia, de manera que allí podrían empezar a permitirse los primeros movimientos.

Comunidad Valenciana. Grandes industrias y pueblos de interior

El Gobierno valenciano lleva tiempo preparando la desescalada en numerosos sectores, con la idea de tenerla lista para cuando Sanidad dé luz verde. En este sentido, este jueves hubo ya hasta una reunión de su Dirección General de Turismo con representantes del sector de festivales de música, tan numeroso en territorio valenciano durante el verano.

Sin embargo, eso todavía tardará en llegar. Con la vista puesto en las próximas semanas, el Gobierno valenciano cree que en el interior de la Comunidad hay pueblos que no llegan a 1.000 habitantes, que llevan 40 días sin poder salir ni a hacer la compra. Si salieran a pasear probablemente no se encontrarían con nadie y por eso el Gobierno cree que deberían ser los primeros poder empezar a moverse.

En el otro extremo, también deberían normalizar su actividad cuanto antes grandes empresas en sectores clave en la Comunidad, el de la cerámica y la fabricaciónd de vehículos. Argumentan que son las que ya tienen listos sus protocolos para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Canarias. De las islas a Europa

Si un pueblo pequeño y a distancia de otros es un criterio para iniciar el desconfinamiento, mucho más lo es una isla, rodeada de mar. Así lo piensan en el Gobierno de Canarias, que tiene bajo su administración islas sin ningún caso –La Graciosa– o con presencia testimonial del coronavirus –El Hierro y Gomera–.

Según señalan fuentes de su Gobierno, el esquema que debería seguirse es permitir primero la movilidad dentro de las islas, abrir después los trayectos entre unas islas y otras, posteriormente entre el archipiélago y la península y, al final, con el resto de Europa. Sin embargo y en la tónica general, no hay plazos fijos para cada fase y no se saber cuál de ellas coincidirá con la llegada del verano y las vacaciones estivales.

Cataluña. "Pasaporte" y marcha atrás

Una de las comunidades más afectadas por la pandemia estudia un plan de desconfinamiento que se basa en el informe del experto Oriol Mitjans y contempla abiertamente la posibilidad de volver atrás si se observa un aumento de los casos. Pero también menciona la apertura de bares y la hostelería.

Sería en una tercera etapa dentro de una progresión que empezaría con la vuelta a los trabajos no esenciales –ya decretada– y continuaría con la salida a pasear de niños pero también de personas mayores, respetando la distancia de seguridad.

El cuarto paso sería la apertura de escuelas y espacios culturleso deportivos donde se garantice el "uso individual". La quinta y última, sería abrir lugares con aforos superiores a treinta personas.

Cataluña no tiene previsto cerrar su plan de desescalada hasta este sábado, pero tiene claro que incluirá el un "pasaporte inmunológico" que acreditaría si la persona tiene coronavirus, no lo tiene o y no lo tiene y sí tiene anticuerpos para permitir distintos grados de movimiento.

Comunidad de Madrid. Por municipios y colegios en verano

El Gobierno de la Comunidad de Madrid basará el grueso de sus decisiones para empezar a salir del confinamiento en la realización de test masivos a la población.

Con ellos quiere determinar qué municipios de la región podrían empezar a retomar la movilidad y la actividad. No tan temprano como Andalucía, Madrid también se plantea abrir los colegios en julio para actividades educativas de refuerzo.