Rafael Lambiés, el español que pasaba la cuarentena en una isla desierta, obligado a volver a su casa de Valencia

Rafael Lambiés ha pasado su cuarentena en una isla desierta. El 11 de marzo, antes de decretarse el estado de alarma, este valenciano montó en su velero, el Isla de Pascua, y puso rumbo a un paraíso como el islote de s'Espalmador, al norte de Formentera.

Fondeado frente a sus costas ha pasado el mes entero de confinamiento para evitar cualquier contagio hasta que la Guardia Civil le comunicó hace solo unos días queno podía permanecer más tiempo ahíy tuvo que volver a su puerto de origen.

"Mi aventura se termina. Debo volver a mi puerto base", anunció a través de un vídeo el pasado 10 de abril. La Guardia Civil le comunicó la orden de expulsión, que venía de la Subdelegación del Gobierno de Baleares, sin que este valenciano entendiera por qué. "Dicen que la navegación de recreo estaba prohibida, eso es mentira y yo estoy fuera del puerto. También que estaba cometiendo infracciones por bajar a tierra y que no me habían multado pero me amenazaban con multas", explicaba el patrón de barco, que aseguraba que "esto no está contrastado en ninguna ley" y que "la intención del legislador es evitar contagios entre personas" y, por lo tanto, él estaba cumpliendo con ello al no haber posibilidad de contacto con otras personas en s'Espalmador.

Antes de instalarse frente a las costas del islote, lo notificó a la Guardia Civil y a la Subdelegación el Gobierno y se registró como residente temporal, pero eso no le ha bastado para terminar sus días de confinamiento allí, por lo que el pasado 11 de abril tuvo que poner rumbo a Valencia.