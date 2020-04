Los padres advierten de un "incremento considerable" en los deberes a los niños y exigen que "no cuenten para la nota"

Las asociaciones de padres y madres de alumnos han denunciado que en estos días de confinamiento por coronavirus se ha producido un "incremento considerable de las tareas" que los profesores están enviando a alumnos de primaria y secundaria y ha exigido que esos deberes no cuenten para la nota final de este año escolar, dada la desigualdad que produce la brecha digital en muchos hogares,

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que representa a cerca de 12.000 AMPA en todo el país, ha señalado que no se puede pretender que los alumnos sustituyan cinco horas de clase presenciales por cinco horas en casa haciendo deberes frente a un ordenador.

Sin embargo, la confederación ha detectado que los deberes que se están enviando son en su mayoría excesivos, y de hecho este lunes ha hecho público un comunicado haciendo un llamamiento a que se dosifiquen las tareas a los niños.

"No hay que sustituir las 5 horas de clase por 5 horas de trabajo en casa"

"Estamos viendo que hay un incremento considerable de tareas durante todos estos días", indica Cardenal, entrevistada por 20minutos. "No entendemos muy bien si es que desde las Administraciones no se han dado las indicaciones necesarias y suficientes para que quede claro que no hay que sustituir las cinco horas de clase por cinco horas de trabajo en casa, y se esta dando esta situación".

Lo deseable, explica, sería que los alumnos pudieran hacer un repaso o refuerzo de las cosas ya vistas en clase, antes del cierre de los colegios, pero no obligar a los niños a pasar tanto tiempo haciendo deberes frente a un ordenador.

"Hemos pasado de un momento en que nos planteábamos cuánto tiempo tenían que estar nuestros hijos e hijas sentados frente al ordenador o a la pantalla de la televisión, cuando numerosos expertos nos recomendaban que no más de una hora, dependiendo la edad, a pretender ahora que estén cinco horas", señala.

Parte emocional

Además, la parte emocional no se ha tenido muy en cuenta, considera. La carga excesiva de deberes está creando tensiones en algunos hogares, que se añaden a las que ya existen por el encierro prolongado.

"No se nos debe olvidar que los niños y niñas también están viviendo una situación muy complicada"

"Nos encontramos que hay niños y niñas que no siempre están dispuestos a hacer la tarea o que les cuesta un poco más, la causística de cada casa es diferente", comenta.

"Pero no se nos debe olvidar que los niños y niñas también están viviendo una situación muy complicada", advierte. "Ellos están acostumbrados a estar constantemente fuera, en el colegio o en actividades por las tardes, o a hacer en su tiempo libre cosas que les gustan, fines de semana con familia y amigos, y han pasado ahora, y son prácticamente los que mejor lo están llevando, a estar encerrado en casa durante muchos días ya".

"No pueden valer"

Tampoco hay un criterio unificado con respecto a estos deberes en casa, pues cada comunidad autónoma decide si van a ser evaluables o no.

"CEAPA tiene claro que eso no puede valer", subraya Cardenal. "Eso no puede contar para nota, en tanto que hay una brecha digital importante".

"No todos los hogares tienen ordenador, o aunque los tengan, no siempre son suficientes"

"No todos los hogares tienen ordenador, o aunque los tengan, no siempre son suficientes", agrega. "Porque se nos está juntando con que los padres y madres tienen que teletrabajar y además tienen el tema de las tareas de los hijos. Es muy rara la casa con cuatro ordenadores".

CEAPA no culpa de esta situación al profesorado, aclara la presidenta, pues de hecho hay varios colegios e institutos que han trasmitido un mensaje de tranquilidad a los padres para que los alumnos hagan lo que puedan y no se agobien.

Debe ser el Ministerio de Educación, en conjunto con las comunidades autónomas, los que deben enviar un mensaje claro que ponga remedio a estas situaciones, considera. "Tenemos 17 comunidades autónomas y cada una hace lo que buenamente le parece".

"Entendemos que la Administración ha dado las órdenes necesarias como para que esto no suceda. Está bien si la cuestión es reforzar una tarea puntual uno o dos días, lo que no es normal es que tengan deberes de todas las asignaturas como si estuvieran en el aula", comenta Cardenal.