Chenoa, Katy Perry, Jennifer Lopez: las 'celebrities' posponen sus bodas por el coronavirus

"Un desastre, un duro golpe". Así calificaba la industria de organización de eventos el altísimo número de bodas que se estaban cancelando o posponiendo a causa del coronavirus. Y entonces aún no se había decretado ni el estado de alarma, así que a día de hoy y con la vista puesta en varios meses...

Sí, es posible que las bromas de que haya muchos más divorcios que la media tras la cuarentena se hagan realidad, igual que muchos y muchas serán padres dentro de nueve meses (The New York Times ya ha usado el término coronababy en sus páginas para hablar de la generación de niños y niñas que saldrá de este aislamiento).

Pero lo cierto es que la ilusión por una boda en un año como el 2020 cada vez está más lejos. Y de ello no es posible librarse por mucho dinero que se tenga. Y si no que se lo digan a las celebrities que han visto cómo pensaban que iban a dar el "sí, quiero" embarazadas y en Japón a tener que cancelar indefinidamente el enlace.

Nos referimos, claro, a Katy Perry y Orlando Bloom, quienes, para más inri, es la segunda vez que posponen la boda. Se comprometieron en febrero de 2019 y fecharon la celebración en diciembre. No pudo ser. Y ahora, con ella encinta y "realmente emocionada de caminar hacia el altar" en ese estado nuevamente han tenido que decirles que no a sus más de 150 invitados, a los que tenían que mover hasta el país del sol naciente.

Como ella, otra estrella mundial de la música, Jennifer Lopez, tampoco podrá casarse con su pareja, el exjugador de béisbol (y asesor inesperado de Donald Trump) Alex Rodríguez, aunque en vista de lo que se conocen, por lo que demostraron en el último reto viral dentro de la pandemia, quizá sea mejor así.

Sin salir de la esfera internacional y centrándonos en Hollywood, penden de un hilo las bodas de Emma Stone, quien tenía pensado casarse este pasado fin de semana con Dave McCary, humorista del Saturday Night Live; la de la actriz Scarlett Johansson, cuya tercera boda será con otro cómico del mítico programa, Colin Jost, el "amor de su vida"; y la pareja de esta última temporada de premios: Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

Miedo en Buckingham

Saltamos el charco y volamos hasta Reino Unido, pues si bien el padre de David Beckham ha hecho lo contrario y, en lugar de anunciar que se retrasa o se cancela, ha anunciado que se casará próximamente con una prestigiosa abogada con quien sale desde hace un año, lo cierto es que la monarquía de las islas lo está pasando bastante mal.

Y no solo por el positivo del príncipe Carlos, sino porque hasta dos bodas que atañían a la realeza se han pospuesto o están en serlo porque no se admitirán invitados. La primera de ellas, claro, la (gafada) boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli.

Teniendo en cuenta que el novio y toda su familia provienen de Italia y que Buckingham está siguiendo todos los consejos de las autoridades competentes, está casi sentenciada la idea que aún recorría la cabeza de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson de mantenerla en su fecha actual, el próximo 29 de mayo.

Además, quienes ya han dado el paso y han cancelado todo lo que tenían previsto han sido James Middleton y Alizee Thevenet. El hermano pequeño de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, ha pospuesto indefinidamente una boda que iba a celebrarse en julio (se comprometieron en octubre), según recoge el Daily Mail.

Las bodas de España

Llegamos hasta España, donde la boda del 14 de junio entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se ha visto trastocada por el Covid-19. La cantante no podía estar más ilusionada, pero ha pasado de esa ensoñación a una realidad mucho más dolorosa, que es no solo temer por su enlace, sino también por su pareja, quien es médico y, a su vez, grupo de riesgo.

Su canción, Todo irá bien, se ha convertido en un himno en el hospital donde trabaja su novio y también, a buen seguro, para otras tantas parejas que no podrán celebrar su boda, como la colaboradora de Sálvame,Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

"No me voy a arriesgar, quiero que todo salga bien", afirmó en el programa desde Gran Canaria, donde permanece confinada en su nueva casa. También confinado y triste, porque era su ilusión casarse con la diseñadora Salomé Gadea, está Aarón Guerrero, el pequeño Chechu de Médico de familia, quien, por supuesto, ha pospuesto el enlace a la espera de un momento más óptimo, como tantas otras parejas.

Como la última de esta lista. Tras once años de relación y dos hijas en común, Patricia Montero y Álex Adrover habían dado el paso. "Parece que ya está en marcha algo muy muy bonito. ¡Ahora sí! Toca organizar bodorrio. ¡Hasta nerviosa me he puesto!", aseguraba en su Instagram a primeros de enero. Pero aunque están acostumbrados a su vida juntos pero no casados, seguro que en cuanto tenga oportunidad retoman la hermosa idea.