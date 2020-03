Iglesias: "No pensé que las personas sin hogar fueran la primera preocupación de la ministra de Defensa"

Este jueves, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha ofrecido una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa. En ella, entre otros asuntos, Iglesias ha detallado cómo se concretarán los aspectos sociales del plan de choque contra el coronavirus.

En este contexto, Iglesias, al explicar la participación que tendrá el ejército, puesto a disposición del ministerio de Derechos Sociales, en las labores de alojo y atención a las personas sin hogar, ha agradecido a Robles su "disposición y compromiso y ha reconocido "que no pensaba que la primera preocupación, o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar".

"Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado", añadió.

🔴 EN DIRECTO: Rueda de prensa del vicepresidente @PabloIglesias junto al ministro de Sanidad, @salvadorilla. #EscudoSocialCoronavirus#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/CMjo8XE78g — Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 (@VSocialGob) March 19, 2020

Así, Iglesias explicó que las Fuerzas Armadas colaborarán con los Servicios Sociales para "constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y les orienten en caso necesario; habilitar comedores sociales para dar comida para llevar; reforzamiento de los centros para personas sin hogar con personal sanitario que los dote de equipo de protección, controle la salud del equipo de Atención Social y los residentes, tome medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro a las posibles personas afectas; y habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho por ejemplo en el Ifema en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas".

Iglesias prevé más debates sobre las medidas sociales

Posteriormente, Iglesias fue preguntado por las discrepancias en el seno del ejecutivo que en los últimos días, la diversidad de opiniones se dejó ver en el retraso de tres días, del Consejo de Ministros del sábado al del martes, para aprobar el primer decreto de medidas económicas y sociales, así como en el hecho de que no incluyera una moratoria del pago del alquiler para ciudadanos perjudicados por la crisis del coronavirus, aunque si del pago de la hipoteca.

“Un Gobierno debate, como es normal, y más en una situación como ésta. A partir de ahí, todos los ministros, todos los vicepresidentes, nos hacemos corresponsables de las decisiones que se han tomado”, defendió Iglesias.

Después avanzó que seguirá ocurriendo: “Seguiremos debatiendo, es nuestra obligación”. Y vinculó el vaticinio a una afirmación anterior de que el Gobierno tendrá que seguir dando pasos para “no dejar a ningún ciudadano atrás”, tampoco a los que viven de alquiler. “Como decía antes, no hemos terminado; hemos comenzado, y habrá que hacer más cosas. ¿Eso implicará debatir? Por supuesto. Pero un Gobierno que no debate no es un Gobierno”.