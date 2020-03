Esparza dice que Chivite "no puede permitir que Barkos pacte con dos tránsfugas del PSN" la moción de censura en Estella

Javier Esparza ha afirmado en rueda de prensa, acompañado por el alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes (Navarra Suma), que "el PSN no puede permitir que Geroa Bai, que es su compañero de viaje, que tiene un vicepresidente y tres consejeros en el Gobierno de Chivite, pacte una moción de censura con dos tránsfugas del PSN y contra el criterio del PSN".

"No vale mirar para otro lado. No vale con expulsarlos del partido, que parece que es lo que va a terminar ocurriendo. Yo le agradezco al PSN esa actitud, pero no vale, el PSN no puede tolerar que su socio llegue a un acuerdo con dos tránsfugas. La responsabilidad última de lo que ocurra en Estella la tiene el PSN", ha asegurado.

Javier Esparza ha mencionado el pacto antitrasfuguismo, suscrito entre otros por el Partido Socialista, el PNV -integrado en Geroa Bai- y Eusko Alkartasuna -integrado en EH Bildu-, un pacto que prevé, entre otras cosas, "impedir la utilización de tránsfugas para cambiar las mayorías de gobierno en las instituciones públicas".

El presidente de UPN ha explicado que con este pacto "se busca que si hay un tránsfuga, pase a la irrelevancia política, pues bien, hay dos personas que se presentan con las siglas del PSN en Estella, que se convierten en tránsfugas y que debieran pasar a la irrelevancia política, y sin embargo Geroa Bai y el PNV incumplen el acuerdo antitransfuguismo y EA también lo inculpe para beneficiarse y tener una Alcaldía".

Así, ha señalado que "si el PSN de verdad no quiere que Estella tenga una Alcaldía de Bildu, no le puede permitir a Geroa Bai que participe de esto".

Además, ha señalado que "a nivel nacional el PSOE algo tendrá que decir" porque "es socio del PNV". "¿Pedro Sánchez -presidente del Gobierno y secretario general del PSOE- va a permitir que se le dé una Alcaldía de esta manera a EH Bildu en Estella? ¿No le van a decir nada a Geroa Bai, que es el PNV?", ha planteado.

Así, Javier Esparza ha esperado que "ni el PSN le deje a Geroa Bai ni el PSOE le deje al PNV pactar con tránsfugas socialistas porque si lo permiten, los socialistas serán cómplices de una decisión que pone a un alcalde de Bildu en otra ciudad de Navarra".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que lo que está ocurriendo en Estella "tiene mucho que ver con la ambición personal desmedida, con el rencor, con el reparto de sillones". "Todo eso se está produciendo en un clima que no ayuda, donde se está justificando todo con tal de excluir a Navarra Suma. Se miente, se descalifica, se nos insulta permanentemente, se nos llama fascistas, se nos dice que no queremos dialogar, que estamos instalados en el bloqueo", ha dicho.

En todo caso, Javier Esparza ha afirmado que "vamos a seguir trabajando en Estella, vamos a seguir respetando el mandato de los ciudadanos, la normalidad con la que se ha venido trabajando estos siete meses y la ilusión con la que se han venido haciendo las cosas".

Por su parte, Gonzalo Fuentes ha señalado en la rueda de prensa, en la que también han estado presentes varios ediles de Navarra Suma en Estella, que "estemos donde estemos, en la oposición o gobernando, seguiremos trabajando por Estella, por Navarra y por UPN" y ha defendido la gestión que ha desarrollado al frente del Ayuntamiento en los últimos meses.