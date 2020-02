Agotadas las mascarillas en las farmacias españolas, que venden hasta 300 unidades cada día

Desde que el contagio del coronavirus ha aumentado en Italia, la venta de mascarillas sigue aumentando. Sobre todo, están agotadas las de nivel 2 y 3 que son las únicas que protegen en este caso.

Hace casi un mes comenzó esta tendencia a la compra de mascarillas. A finales de enero, la venta de mascarillas en farmacias se disparó a un 330% y su venta online, un 350%. Entre el 1 y el 26 de enero de 2020, se vendieron un 77% más de mascarillas que en el mismo periodo de 2019.

Este lunes, algunas farmacias afirmaron llegar a vender hasta 300 mascarillas. Muchas se han quedado sin existencias. En ocasiones, algunos clientes que no encuentran mascarillas optan por comprar jabón desinfectante.

Comprar dos mascarillas con filtro -ya que las mascarillas de médico no sirven- y un jabón desinfectante cuesta 50€. Cada una de las mascarillas cuesta 17€ y tan solo dura su efecto durante 24 horas. Desde las farmacias, se recuerda que si no se está enfermo o no se tienen las defensas bajas, no es necesario hacerse con mascarillas.