Sanidad recomienda no viajar a "zonas de riesgo" como China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Irán e Italia

El ministro de Sanidad Salvador Illa ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras celebrarse un Consejo Extraordinario Interterritorial para tratar la situación del coronavirus de Wuhan.

El ministro ha comenzado resaltando el "muy buen trabajo" de coordinación entre las Comunidades Autónomas, y ha hecho referencia al "importante incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur", en base a lo cual Sanidad ha modificado la definición de caso y la calificación de las zonas de riesgo.

Por ello, todas las personas que muestren síntomas y en los 14 días previos hayan estado en alguna de las zonas consideradas de riesgo (China, Corea del Sur, japón, Singapur, Irán y las regiones italianas de Véneto, Lombardía, Piamonte y Emilia Romaña) serán sometidos al protocolo por coronavirus. Además, Sanidad recomienda no viajar a estas zonas, si bien Illa recuerda que "no está prohibido" viajar a estos lugares.

Además, Illa ha insistido en que los tres nuevos casos de coronavirus en España son importados y no hay evidencia por ahora de contagio comunitario.

En este sentido, ha reconocido que "es normal que haya preocupación" pero ha enviado un mensaje de confianza a la ciudadanía, resaltando la fortaleza del sistema sanitario español, y ha recordado que "no es necesario ir con mascarillas por la calle" y que "no hay mascarillas para todos, pero no hace falta", por lo que llama a la población a no caer en el alarmismo.

El ministro ha informado de que, desde el viernes, ha habido un "importante incremento" en los casos sospechosos de coronavirus (este martes, ha señalado, había 81 casos en evaluación), aunque ha adelantado que el ministerio informará únicamente de los que resulten positivos.