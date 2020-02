Sánchez y Casado suben el tono ante su reunión de este lunes en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sámchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se reúnen este lunes por novena desde agosto de 2018 en un ambiente de tensión creciente entre ambos desde que el jueves se anunció la cita.

Sánchez convocó a Casado a Moncloa para intentar asentar con él una agenda a "medio y largo plazo", propia de un presidente y el líder de una oposición que espera alejada de la "crispación" que genera Vox. Sin embargo, el sábado en el Comité Federal del PSOE dedicó duras palabras al PP, al que reprochó "una crispación exagerada» y "sobreactuada", acusó a "la derecha" de tener "muy mal perder"y de recurrir a "polémicas fugaces" como Venezuela, que "obedecen al cálculo" de no se hable de las medidas sociales del Gobierno.

Insultar al PP

Un día desp#ués, el vicesecretario general del PP, Pablo Montesinos, recriminó este domingo a Sánchez que diga que quiere "tender puentes y a renglón seguido se dedique a insultar al PP".

Al PP le queda claro que la esperanza de que Sánchez vuelva a la "centralidad" y a la "moderación" no va a ser posible. El jueves pasado, el PP dijo que Casado así se lo pediría al presidente este lunes. Un día antes, este domingo Montesinos señaló que "los españoles pudieron comprobar que Sánchez no tiene ninguna intención de volver a la moderación porque está encantado de que sus aliados sean el señor Torra, el señor Junqueras y el señor Rufián". Veinticuatro horas antes de la cita en Moncloa, el PP mantuvo que Sánchez basa "en la mentira" su diálogo con los independentistas y le exigió que vuelva al "eje constitucionalista".

El Gobierno quiere dar por cerrado el encuentro en Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero el PP mantendrá su ofensiva parlamentaria para saber qué ocurrió, "caiga quien caiga".

Así las cosas, Casado planteará este lunes a Sánchez reformas estructurales y bajadas de impuestos porque el presidente "parece que ha tirado la toalla" ante los signos de desaceleración económica. También, la "defensa" de los agricultores y ganaderos.

Acuerdo imprescindible

Este tono antecede a la reunión entre los líderes de dos partidos, PSOE y PP, sin cuyo acuerdo es imposible renovar órganos que llevan años y meses en funciones, como el Poder Judicial, parte del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional de los Mercados y de la Competencia. Para todo ello hace falta una mayoría de tres quintos en el Congreso que solo puede alcanzarse si estas dos formaciones votan a favor.

Sánchez quiere que Casado acceda al pacto para reformar la financiación autonómica que afectará a gobiernos del PP. Incluso espera que en algún momento se muestre más conciliador sobre el diálogo que el Gobierno abrirá en breve con los independentistas. El presidente manifestó hace unas semanas en Barcelona que al menos espera que quienes no están de acuerdo ahora "acabarán sumándose a la vía del acuerdo para no quedarse solos".

No parece que vaya a ocurrir este lunes, en la primera reunión tras la investidura. En tono de ambos en los últimos días no anticipa ni la oposición "de Estado" y no "al Estado" que busca Sánchez en Casado ni el giro sobre Cataluña que exige el líder popular al presidente socialista.