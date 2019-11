Pedro Sánchez, Susana Díaz, Luis Planas... La oposición pide una cabeza del PSOE tras la sentencia de los ERE

"¿Se pondrá el PSOE una moción de censura cuando salga la sentencia (de los ERE)?". Lo preguntó Mariano Rajoy el día que Pedro Sánchez le arrebató el poder en junio de 2018 y desde que este martes se conociera la sentencia por el caso de los ERE de Andalucía, tanto el PP como Ciudadanos quieren poner contra las cuerdas al presidente en funciones.

Veinticuatro horas después de que se hiciera público el fallo, la oposición espera una respuesta del Gobierno que incluya una cabeza: hay quien pide la del propio Sánchez, mientras otros apuntan a miembros del Gobierno en funciones que tuvieron cargos relevantes en la Junta durante el tiempo que abarca el caso de los ERE y otros quieren enterrar del todo a Susana Díaz.

Durante el periodo que duró el saqueo de los ERE, a Pedro Sánchez no solo le quedaba lejos la secretaría general del PSOE, sino que era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, como justifican los socialistas, que rechazan cualquier responsabilidad del presidente en funciones en este caso. No obstante, tanto el PP como Ciudadanos piden su cese por "coherencia" por llegar al poder "censurando injustamente a un gobierno honesto", en palabras del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, un argumento que comparten la formación naranja, que no han tardado en recordar las intervenciones de su exlíder, Albert Rivera, preguntando directamente a Sánchez sobre este asunto sin recibir una respuesta, que esperan llegue ahora.

⚖️ Se conoce finalmente la #SentenciaERE, el caso de corrupción más grande de la historia de España.

🔴 ¿Va a asumir responsabilidades Pedro Sánchez?

🤚 ¡Basta de la corrupción del bipartidismo! pic.twitter.com/U3mS2HaQMQ — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) November 19, 2019

Pero no es el jefe del Ejecutivo el único señalado. También la líder del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, sucesora de Griñán en el cargo. Fue durante su mandato cuando la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares y eso, a juicio de partidos próximos al PSOE como Adelante Andalucía, merece su retirada.

Teresa Rodríguez ha sido una de las más duras, en contra de la suave respuesta de su partido a nivel estatal. En una entrevista en RNE, ha explicado que pide el escaño de la expresidenta andaluza “por cuestiones que no tienen que ver con su partido sino con Andalucía” porque “bajo su Presidencia, la Junta decidió retirar la acusación particular de la ‘pieza política’ de los ERE y eso supone que hoy no podemos pedir responsabilidades civiles para que devuelvan lo malversado”.

No obstante, también han llegado las críticas del gobierno autonómico actual.Si bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a criticado su "silencio", el vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos, le ha urgido que asuma sus responsabilidades y deje su cargo, así como a Sánchez.

La #SentenciaERE ha condenado hoy a 23 años de gobiernos socialistas en #Andalucía. Es el mayor escándalo de corrupción en la historia de nuestra democracia, jugando además con el dinero de los parados andaluces.

El Sr. Sánchez y la Sra. Díaz deben asumir sus responsabilidades. pic.twitter.com/1jEliwEk14 — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) November 19, 2019

Tres ministros del Gobierno de Sánchez trabajaron en la Junta esos años

Si bien el socialismo andaluz representa un pilar importante en el actual Gobierno en funciones, son precisamente los nombres que lo componen los otros objetivos de la oposición.

Como ha recordado el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, fue consejera de la Junta de Andalucía de 1996 a 2004, mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ejerció como consejero desde 1996 hasta 2012 y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ocupó una viceconsejería de 2002 a 2004.

Cantó ha destacado que estos tres ministros ocuparon sus cargos en la Junta durante la época de los ERE fraudulentos, que abarca del 2000 a 2009. "Vais a dimitir", pregunta.