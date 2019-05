La donación de más de 310 millones de euros en equipo oncológico a la sanidad pública de Amancio Ortega ha vuelto al foco mediático tras unas declaraciones de la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, en las que criticaba este tipo de gestos. Las reacciones, de todo tipo y de todos los partidos, no se han hecho esperar.

La aspirante a presidir la Comunidad desató este domingo la polémica en Twitter y dio pie a que las diferentes formaciones políticas rescataran un tema que ya centró el debate hace varios años, al asegurar que la sanidad "se debe financiar con impuestos" y al acusar al magnate gallego de no cumplir con sus obligaciones fiscales. Unas palabras que han sido respaldas por algunos de sus compañeros de partido como Pablo Iglesias, Pablo Echenique o Juanma del Olmo.

Diferentes líderes del PSOE también se han pronunciado al respecto y han evidenciado discrepancias en sus posturas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Ximo Puig, acogen con satisfacción este tipo de acciones; mientras que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "la salud de los españoles no puede depender de que Zara venda o no".

Por su parte, PP y Ciudadanos han rechazado rotundamente la postura de Podemos y aplauden donaciones como las del fundador de Inditex, al entender que redundan en un "mejor modelo público sanitario".

"Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios"

Iglesias ya mostró su apoyo a Serra al respecto en un mitin en Palma este domingo ante 800 personas al recalcar que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", un mensaje que también compartió a través de Twitter y en el que instaba al empresario a pagar impuestos y a respetar los derechos de los trabajadores.

En esta línea se expresó en la misma red social el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique: "La sanidad pública no debe sostenerse mediante la caridad voluntaria que blanquea ciertas prácticas empresariales y lava su imagen, sino mediante la eliminación obligatoria de privilegios fiscales a los multimillonarios".

Se trata de un mensaje similar al que lanzó el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, que ahondó en que "son las instituciones las que tienen que decidir dónde va el dinero, para garantizar que los derechos son iguales para todos". "Eso es democracia", ha resaltado en Twitter.

"La salud de los españoles no puede depender de que Zara venda o no"

La ministra Montero ha manifestado su satisfacción con esta clase de acciones y ha explicado que no es "incompatible" una fiscalidad justa con que las empresas "puedan revertir parte de sus beneficios como donaciones en los servicios públicos".

En este sentido, la titular de Hacienda ha remarcado que le parece "un acierto" que las empresas privadas inviertan en el servicio sanitario: "Al final, revierte en la totalidad de los ciudadanos porque, tarde o temprano, tenemos que hacer uso de las instalaciones hospitalarias".

Su compañero de partido y presidente de la Generalitat valenciana en funciones se ha pronunciado en la misma línea, ha valorado este tipo de donaciones y ha refrendado las palabras de la ministra al subrayar que él tampoco ve ningún tipo de incompatibilidad.

"El gobierno de la Generalitat ha tenido un convenio con la Fundación Amancio Ortega y, si se puede ampliar en un futuro, desde luego mi posición será favorable a esta y otras acciones de responsabilidad social que tienen lugar en esta comunidad, que son muy positivas", ha recalcado Puig.

Por el contrario, el también socialista y presidente de la Junta de Extremadura se ha alineado con Podemos y ha apuntado que no es su "modelo" que la tecnología sanitaria "la compren las empresas" y que, así, esté "en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa".

Fernández Vara sí que ha reconocido que en el momento en el que Ortega hizo la donación España atravesaba un momento de obsolescencia tecnológica, especialmente en oncología radioterápica, y era una oferta que no se podía rechazar. Sin embargo, ha incidido en que "la salud de los españoles no puede depender de que Zara venda o no".

El PP tacha de "sectarias" las declaraciones de Podemos

Por su parte, varios diputados del Partido Popular se han mostrado satisfechos con las donaciones del empresario gallego y han censurado las críticas de Podemos, que han tildado de "sectarias".

"En todos los países del mundo existen aportaciones del sector privado para mejorar el modelo público sanitario", ha dicho el parlamentario popular José Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, que que ha considerado "generoso" el gesto de Ortega.

Por su parte, el exportavoz del PP Rafael Hernando ha calificado las declaraciones de Podemos de "impresentables" y ha asegurado que demuestran "el bajo nivel y la escasa personalidad" de los dirigentes de la formación morada, a los que ha acusado de "sectarismo brutal" y de lanzar "un insulto" a quienes padecen cáncer.

"Estos señores, en vez de criticar a quienes donan su fortuna para que la gente tenga tratamiento digno y más avanzado, deberían dedicarse a otra cosa", ha apostillado.

La Junta de Andalucía agradece las donaciones

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el popular Jesús Aguirre, ha reaccionado a estas críticas de Podemos agradeciendo a Amancio Ortega las donaciones de equipos, algunos ya en marcha y otros a punto de ser recibidos, ya que resolvieron "un grave problema de obsolescencia" en la Sanidad pública andaluza en beneficio de los pacientes, según ha explicado.

Asimismo, ha anunciado que pone "a su servicio" los "magníficos" institutos de investigación andaluces para colaborar: "Ojalá tuviéramos diez Amancio Ortega".

Rivera reprocha a Podemos que acepte "donaciones de Maduro"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha pronunciado sobre las donaciones del fundador de Inditex y ha afirmado que todas las ayudas "son bienvenidas", al tiempo que ha reprochado al partido de Iglesias que critiquen el gesto del magnate.

Rivera ha aprovechado para echar en cara a Podemos que censure las ayudas del empresario gallego y ha recriminado a la formación morada que acepte "las donaciones de Nicolás Maduro y su régimen para financiar al partido".

Asimismo, ha insistido en que su partido trabajará para que se apruebe una ley de mecenazgo en la que colabore lo público y lo privado, y ha recordado que actualmente Hacienda permite donaciones para la sanidad pública.

"No hay que escoger entre una sanidad pública decente y unas ayudas que lo que vienen a hacer es dar un espaldarazo a ciertos sectores", ha matizado.