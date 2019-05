Las dudas sobre la composición de la Mesa del Congreso se han ido aclarando conforme han ido pasando los días. La semana pasada, el PSOE anunció los partidos que conformarían éste órgano, que se repartiría entre los socialistas, que ocuparán la presidencia y otros dos puestos más; Unidas Podemos, PP y Ciudadanos, que tendrán dos diputados cada uno en la Mesa. En las últimas horas también se han conocido los nombres que la integrarán.

Meritxell Batet (PSC)

La diputada socialista presidirá la Mesa del Congreso, logrando ser así la primera mujer de este partido en presidir una de las dos principales cámaras. Batet, catalana y del PSC, se ha caracterizado por su lealtad a Pedro Sánchez pese a su apuesta inicial por Eduardo Madina y por su independencia política, que le llevó en 2013 a romper la disciplina de voto de su partido para votar a favor de un referéndum de independencia en Cataluña.

Madre de dos hijas y ex mujer del ex diputado del PP y ex secretario de Estado para la sociedad de la Información en el último gobierno de Rajoy, José María Lasalle, se licenció en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra gracias a las becas y a su sueldo como camarera, con el que ayudaba en la economía familiar. Ejerció como profesora de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, hasta que se topó con Narcís Serra. Bajo su mando trabajó como técnico de gabinete y no fue hasta 2004 cuando dio el salto al Congreso, aunque no se afilió al PSC hasta el año 2008.

Formó parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez durante su primera vida política y tras su marcha, en 2016, fue expulsada de la dirección del grupo parlamentario por saltarse la disciplina de voto y votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy. En la segunda vida de Sánchez, fue nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública, encargándose de la operación diálogo con Cataluña, una puerta que sigue abierta con ella al frente de la Cámara Baja.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE)

El sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis también formará parte de la Mesa del Congreso. Formado en las juventudes socialistas, es un fiel 'sanchista' en el terreno de Susana Díaz y su nombre ha estado en las quinielas para dirigir el Ayuntamiento de Sevilla y para ocupar una de las carteras en el Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente fue nombrado delegado del Gobierno en Andalucía, cargo del que dimitió para presentarse a las generales como número dos de la lista por Sevilla. También es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde ocupa el cargo de secretario del área de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas.

Sofía Hernanz (PSOE)

La diputada balear es una de las más cercanas al líder el Partido, Pedro Sánchez. Tras la dimisión de éste y durante la etapa de la gestora al frente del partido, fue una de las diputadas que rompió la disciplina de voto para votar en contra de la investidura de Rajoy en 2016, lo que provocó su expulsión de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso. Con el retorno de Sánchez volvió a ocupar la dirección del grupo parlamentario hasta su ascenso como secretaria en la Mesa del Congreso.

Gerardo Pisarello (Podemos)

La presencia catalana en esta legislatura no será cosa menor. Además de los presidentes del Congreso y del Senado, la apuesta de Podemos para la Mesa pasa por Gerardo Pisarello, que deja la política local para dar el salto al Congreso. El primer teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona y mano derecha de Ada Colau se caracteriza por pertenecer al ala más cercana al independentismo de los 'comunes'.

Conocida es su presencia en las manifestaciones de la ANC por la independencia y su pulso a la monarquía, que escenificó nada más llegar al Ayuntamiento barcelonés en 2015 retirando los signos de la Corona. Uno de los episodios más polémicos tuvo lugar precisamente en el balcón del Ayuntamiento, cuando en presencia de la alcaldesa, Ada Colau, y del entonces president de la Generalitat Artur Mas, forcejeó con el diputado popular Alberto Fernández Díaz cuando éste intentaba colgar una bandera de España durante las fiestas de la Merced.

Gloria Elizo (Podemos)

En el otro extremo se encuentra Gloria Elizo, letrada especializada en Derecho Penal y Civil y quien representa el brazo más institucional de Podemos ocupando la secretaría de Acción Institucional del partido y, con ella, la representación legal de Podemos. Como tal se encargó de las querellas contra Esperanza Agirre o Eduardo Inda por acusar a Pablo Iglesias de colaborar con ETA y a Podemos de recibir financiación de Venezuela. Elizo, que era cuarta en la lista de la formación por Madrid, repite por tanto en la Mesa de la Cámara Baja tras haber sido vicepresidenta cuarta durante la pasada legislatura.

Adolfo Suárez Illana (PP)

El hijo del ex presidente del Gobierno aterriza en la Mesa del Congreso en su segunda vida política. En la primera, en 2003, optó a la presidencia de Castilla-La Mancha bajo las siglas del PP logrando un resultado tan bajo que dejó su escaño para volver al sector privado. Ahora ha vuelto como mano derecha de Pablo Casado y como tal concurrió a las generales del pasado 28 de abril, a las que se presentó como número 2 de la lista por Madrid.

Presidente de la Fundación Concordia y Libertad, creada por el PP en agosto de 2018, la incorporación de Suárez en el equipo de Casado se interpretó como un intento de subrayar el perfil centrista del nuevo líder del partido, aunque sus intervenciones públicas no han estado exentas de polémica, sobre todo por su postura sobre el aborto y sobre la aplicación del 155, que asegura habría aplicado durante más tiempo y en más ámbitos.

Ana Pastor (PP)

La presencia de Ana Pastor en la Mesa del Congreso no es una novedad, aunque sí lo es su nuevo puesto, ya que durante tres años ha ocupado la presidencia de la Cámara Baja logrando ganarse el respeto y el reconocimiento de los diputados no solo de su grupo parlamentario sino también del resto. Diputada desde el año 2000, por la provincia de Pontevedra, Pastor se ha caracterizado por su fidelidad a Rajoy, a quien apoyó en los momentos más difíciles como la derrota electoral de 2004 o la crisis que desembocó en el congreso de Valencia de 2008.

Bajo su mando ha ocupado las carteras de Sanidad y Fomento hasta presidir la Cámara Baja, siendo la segunda mujer del PP que lo hacía. Sus discursos en el Hemiciclo apelando al respeto de los diputados y su firmeza a la hora de llamar al orden a los parlamentarios sin importar si eran o no de su partido le han convertido en un símbolo de la última legislatura. Su discurso de despedida en el mes de febrero, que pronunción visiblemente emocionada, fue aplaudido por todos los diputados sin excepción.

Ignacio Prendes (Ciudadanos)

Ignacio Prendes también repite esta legislatura en la Mesa del Congreso, a la que llegó en 2016 como vicepresidente tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Prendes llegó al Congreso como cabeza de lista por Asturias, donde ya había sido diputado autonómico bajo las siglas de UPyD. Comp parlamentario magenta firmó los acuerdos de investiruda con PSOE e IU que permitieron el primer mandato de Javier Fernández. Poco después, se pasó a las filas de Ciudadanos, donde es miemrbo de la Ejecutiva Nacional y responsable del Área de Justicia.

Patricia Reyes (Ciudadanos)

Afiliada a Ciudadanos desde 2014, llegó al Congreso en 2015 tras las elecciones generales y sobrevivió a la pérdida de escaños que sufrió el partido en las segundas elecciones de 2016, logrando su escaño por la circunscripción de Madrid. Desde entonces ocupó la secretaría de la Mesa de la Cámara Baja y, como especialista en lucha contra la violencia de género, forma parte de los grupos de trabajo de Ciudadanos en esta materia. Además, forma parte de la dirección del partido como responsable de las áreas de Mujer y LGTBI.