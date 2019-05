Las elecciones autonómicas del 26 de mayo podrían dar una única mayoría absoluta, en Castilla-La Mancha, según el CIS preelectoral que ayer arrojó la posibilidad de que el PSOE y Podemos sumen para gobernar al menos en nueve de las 12 autonomías con elecciones. En Madrid, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Murcia el gobierno podría cambiar de color.

El CIS preelectoral fue elaborado días antes de las elecciones generales, de manera que no tiene en cuenta en factor corrector de aquellos comicios que los expertos auguran a las elecciones de mayo con respecto a los comicios del 28 de abril. En términos generales, el pronóstico del CIS mejora los resultados del PP del 28-A, mientras que el PSOE caería en comparación con el 28-A. No obstante, los partidos que más apoyo relativo perderían en mayo serían Ciudadanos y sobre todo Vox, según el estudio

Así, el partido de Albert Rivera sólo sería decisivo para que el PSOE gobernara en Murcia y de él no dependería ningún gobierno del PP. Los datos del CIS descartan gobiernos autonómicos del PP tras el 26-M, ni con un solo socio ni con más, puesto la suma PP, Cs y Vox no se contempla en ningún sitio. De este modo, tras las elecciones de mayo, solo quedaría un gobierno popular, el de la Xunta de Galicia, que no tiene elecciones ahora.

Aragón

El CIS da entre 20 y 22 escaños al PSOE, que podría sumar la mayoría de 34 con los 10-12 de Podemos, 3 de IU e incluso otro de la Chunta. Los socialistas no sumarían con Cs y tampoco lo habían PP, Cs y Vox, que no sacarían escaño. Los 3 o 4 asientos del PAR tampoco serían suficientes.

Asturias

El PSOE y Podemos podrían sumar cómodamente los 23 escaños de la mayoría absoluta con el pronóstico de entre 15 y 18 y 7 y 9 que el CIS da a cada uno. PSOE y Cs sólo lo harían tomando los valores más altos de la horquilla (18 y 9 escaños) mientras que PP, Cs, Vox y Fac no llegarían juntos a los 23 diputados.

Baleares

PSOE (17-19), Podemos (7-8) y Mès (7-8) superarían la mayoría absoluta, a la que no llegarían PSOE y Cs (9-10). El centro derecha, tampoco, con una horquilla de entre 14 y 16 para el PP y entre uno y cero para Vox.

Canarias

El PSOE arrebataría el Gobierno a Coalición Canarias si sus entre 20 y 23 escaños suman con 6 u 8 de Podemos y de 4 a 7 de Nueva Canarias.

Cantabria

Una de las excepciones. El PRC de Miguel Revilla ganaría y podría gobernar si el PSOE le apoya. No sería posible ninguna ora combinación.

Extremadura

El PSOE se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta con entre 30 y 32 escaños y podría elegir sumar con Podemos o Cs.

Castilla-La Mancha

Según la horquilla que da el CIS al PSOE, entre 15 y 18 escaños, es la única comunidad que podría tener la mayoría absoluta, que en su parlamento está en 17 escaños. Si no, podría sumar tanto con Podemos como con Cs, cada uno con 2 o 3 escaños.

Castilla y León

El PSOE (30-31) dependería de Cs(10-13) para sumar los 43 escaños de la mayoría absoluta. Los socialistas no lo lograrían con Podemos y para que PP, Cs y Vox suman tendría que darse el improbable caso de que los tres obtuviera el número mayor de escaños de su horquilla.

Comunidad de Madrid

Aquí también PP, Cs y Vox sólo sumarían en la parte alta de la horquilla. El PSOE sumaría con Podemos y Más Madrid.

Región de Murcia

Aquí Cs (7-8) sí sería clave para que el PSOE (14-17) arrebatara el gobierno al PP.

La Rioja

El PSOE ganaría las elecciones pero podrían sumar PSOE y Cs, PSOE y Podemos y PP y Cs para repetir el gobierno actual.

Navarra

Suma Navara, la coalición de UPN, PP y Cs, ganaría pero quedaría a unos 10 escaños de la mayoría absoluta, que sólo lograría en el improbable caso de que pactara con izquierda o abertzales.

Ayuntamientos

Según el CIS, los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla ganen las elecciones. En Zaragoza, el regidor, de Zaragoza en Común, sería superado por tanto por el PSOE como por el PP.