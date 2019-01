En una entrevista para el diario ABC de Sevilla, el ensayista y escritor Fernando Savater ha calificado de "tontos" a los cinco millones de personas que votaron a Unidos Podemos en las Elecciones Generales del año 2016.

Y es que para Savater, Vox, el partido de extrema derecha que obtuvo 12 diputados en las pasadas elecciones andaluzas, no pretende "pasar por encima" de la Constitución, mientras que la fuerza morada, liderada por Pablo Iglesias, sí.

"La mayoría de las propuestas — de Vox— no me gustan, pero no pretenden pasar por encima de la Constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga. En otros casos... Unidos Podemos pretendía saltar por encima del Estado de Derecho. Desde el punto de vista teórico, fue mucho más peligroso Podemos", señala en la entrevista el escritor.

En ese sentido, Fernando Savater precisa —en la conversación con ABC— que Unidos Podemos tuvo mayor apoyo mediático y califica a sus votantes de "tontos".

"Tuvo mucho más apoyo mediático y de votos — en comparación con el partido dirigido por Santiago Abascal—. Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España. Y esto de Vox, después de todo, es una cosa bastante menor. Lo que hemos visto como cosa masiva, peligrosa y antidemocrática, ha sido Unidos Podemos. Y la gente está encantada", sentencia el ensayista.

Por otro lado, el escritor afirma que "defiende" la ciudadanía, en tanto que esta se comprenda como la "capacidad de participación política que no se tiene de acuerdo a un territorio, un sexo o una ideología, sino que está por encima de todo eso. Es lo que nos constituye como sujetos políticos".

"Desde el punto de vista político, no hay catalanes, gallegos o andaluces; esas son características culturales. Lo que hay son ciudadanos españoles. Y todo el que quiera acabar con la ciudadanía española, nos invalida como sujetos políticos", explica Savater, que asegura que se ha pasado "toda la vida" intentando explicarlo.

La crisis venezolana

Fernando Savater ha hablado, también, sobre la crisis que se está viviendo en Venezuela . Para el autor de ensayos como La tarea del héroe — que le permitió conseguir el Premio Nacional de Ensayo en 1992—, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está "fuera de la constitución" desde hace mucho tiempo.

"Maduro está fuera de la constitución desde hace un montón de tiempo (sic). En cuanto hubo una Asamblea Nacional que no le gustaba, se inventó otra. Desde ese momento, Maduro no podía decir que él representa ninguna legalidad", indica Savater en la entrevista para ABC. Para el escritor, la legalidad venezolana la representa la Asamblea Nacional que "salió elegida" y con la que "Juan Guaidó se ha propuesto presidente". "Está recuperando la legalidad que Maduro se ha saltado", sentencia el autor.

Savater es un filófoso, ensayista y escritor español que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza de la Filosofía y de la Ética en distintas universidades, labor que compaginaba con su trabajo como escritor. Además, Fernando Savater acaba de sacar el que se presupone que es su último libro La peor parte. Memorias de amor, dedicado a la que fue su esposa, Sara Torres y que falleció en el año 2015 a causa de un tumor cerebral.

De entre sus libros mas leídos destacan Ética para Amador, Política para Amador y Las preguntas de la vida.