El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha manifestado que este martes se verá en la reunión que mantiene con el PP en Madrid si se da el inicio de un acuerdo para la formación de un gobierno en Andalucía, o si este encuentro será el primero de una negociación "más larga".

Ortega ha asegurado que no pretenden que PP y Ciudadanos asuman la tesis de la formación ultraderechista ni cambiar "una coma" del documento firmado para gobernar en Andalucía, sino que acepten medidas en proporción a su representación en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha afeado que Ciudadanos se ausente de las negociaciones, por lo que ha insistido en que la formación de Albert Rivera se siente a la mesa. Ortega ha recordado a los líderes andaluces de ambas formaciones que el cambio en Andalucía no será posible sin el concurso de Vox.

"No pretendemos que se nos haga caso en todas nuestras propuestas", ha recalcado el dirigente de Vox que ha añadido que "de ahí al desprecio, al insulto y al ninguneo de Ciudadanos, eso ni es democrático ni es aceptable".

De esta forma ha criticado que en la formación naranja se resistan a sentarse a negociar con Vox. "Seguimos sin entender lo que han dicho públicamente, que no van a comparecer, que no piensan siquiera sentarse a pensar las propuestas de otros partidos", ha indicado en una entrevista en RTVE.

Además, ha insistido en que no tienen "nada que decir" sobre lo firmado por otros, porque no son parte de ese documento, pero sí pretenden que se tengan en cuenta sus doce escaños en el Parlamento de Andalucía y se acepten propuestas conforme a esa proporción.

"Doce diputados tienen que tener todo el respeto que parece que Ciudadanos no está dispuesto a concederle", ha recalcado Ortega, quien ha insistido en que espera que la formación naranja cambie de idea y finalmente acuda a la reunión de este mrtes que, según ha dicho, servirá para iniciar las conversaciones con Vox.

Ningún encuentro con Casado

Por otra parte, Ortega Smith ha explicado que todavía no ha mantenido ningún encuentro con el presidente del PP, Pablo Casado, por lo que ha dicho que no conoce la posición de partida de los 'populares'. "No he tenido la oportunidad de hablar con Casado de ninguna cuestión referente a la negociación", ha dicho.

"La negociación comienza entre los dos equipos negociadores", ha recalcado sobre el encuentro que se producirá en Madrid con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Preguntado sobre si cree que el PP lleva este encuentro en secreto por la posibilidad de que levante ampollas en altos cargos, el dirigente de Vox ha asegurado desconocer las cuestiones internas del partido de Casado y que Vox dará cuenta de los frutos que se produzcan "en un sentido o en otro".

Según ha explicado, su partido propondrá una veintena de medidas, entre las que figura el cambio de la ley sobre violencia de género que, "siendo importante, no es la única", ha matizado.

Así, ha dicho, se hablará también de la necesidad de acabar con los 36 años de "corrupción" en la Junta de Andalucía, de luchar contra la inmigración ilegal o de recuperar los niveles de calidad en la sanidad.

"Hoy se van a poner encima de la mesa todas las propuestas de Vox", ha afirmado y, frente a quienes pretenden poner "cordones sanitarios", ha subrayado que el PP ha sido incapaz en 40 años de acabar con el Gobierno del PSOE en Andalucía y Ciudadanos en 10 tampoco.

"Sólo tenemos dos líneas rojas, las de la bandera de España", ha aseverado Ortega Smith, poniendo el foco en los problemas nacionales. Añade que, además de sus "preocupaciones" en torno a la derogación de la ley de Violencia de Género, tan importante es "desmontar el absoluto entramado de clientelismo" que copa la Junta.