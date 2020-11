Cinco meriendas para chuparse los dedos

Desde que los niños comen después de una intensa mañana en el cole, y hasta que vuelven a cenar, pasan muchas horas, y durante ese tiempo no dejan de hacer cosas, deberes, ejercicio físico, juegos... Por eso, es muy importante cubrir las necesidades que el cuerpo demanda de energía y nutrientes con una merienda saludable, en la que no falten las frutas, los cereales y los lácteos, pilares fundamentales de una dieta equilibrada, que evitará niños obesos, que en un futuro podrán padecer serios problemas de salud.

"La merienda es importante pero no hay que hacerla a una hora concreta, como algo rutinario, solo si el niño la demanda, si tiene hambre en ese momento. Aunque es una ingesta importante, la clave pasa por responder a las necesidades alimenticias de cada niño. Hay pequeños que no necesitan merendar y no se les tiene que obligar porque si no se genera en ellos una sensación de agobio e insistencia que hace que rechacen esta ingesta", explica Beatriz Magallón, dietista- nutricionista y voluntaria del Colegio profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón.

En el caso de que sí que quieran realizar esta comida, hay que intentar que la merienda sea lo más saludable posible y siempre eligiendo productos de temporada, sobre todo en el caso de las frutas, con el fin de que los niños no se cansen y prueben nuevos sabores y texturas.

A continuación, os ofrecemos cinco meriendas muy sanas y muy fáciles de hacer.

Bocadillos vegetales

Los bocadillos vegetales son muy ricos y sencillos de preparar. H. A.

A la hora de optar por los bocadillos, se aconseja evitar los embutidos y apostar por el jamón serrano, la pechuga de pavo o la de pollo (con al menos el 80% de este tipo de carne) y los quesos. Además, hay que introducir los bocadillos 'verdes', que son fáciles de preparar, ya que tan solo es necesario cortar los vegetales en bocados muy finos para que los puedan masticar sin problemas. Por ejemplo, rodajas de tomate o pepino, mezcladas con lechuga, alguna oliva e incluso trocitos pequeños de queso. "También se pueden elaborar con distintas opciones de humus o patés vegetales, que son muy ricos y sirven para introducir otros alimentos en la dieta de los más pequeños", explica Beatriz Magallón.

Compota de manzana

La compota de manzana es el postre estrella de las tardes lluviosas de otoño. H. A.

Dentro de las frutas de temporada del otoño, la manzana ocupa un lugar muy destacado, junto con las naranjas y las mandarinas. Además de comerse a trozos se puede elaborar una deliciosa compota, simplemente cociendo las manzanas al vapor o introduciéndolas en el microondas durante unos minutos. Si se quiere hacer una compota más triturada, se bate con la ayuda de una batidora y se le añade un poco de canela para darle sabor. Se puede tomar a cucharadas o sobre una tostada de pan integral.

Membrillo con queso y cereales

El membrillo se puede combinar con lácteos y también con cereales. H. A.

Otra merienda deliciosa consiste en combinar un trozo de membrillo con queso fresco o batido. "Con esta mezcla los chicos ingieren frutas y lácteos, por lo que resulta una merienda muy completa", explica la nutricionista. Es preferible utilizar queso fresco o tierno ya que a determinadas edades, el queso curado les puede resultar más fuerte. También se puede probar con requesón o "introduciendo frutos secos, naturales y sin sal, como, por ejemplo, nueces, almendras o avellanas, que son muy saciantes y tienen Omega 3", matiza.

Yogur con frutas

En una merienda saludable no pueden faltar los lácteos y la fruta. H. A.

Si se merienda en casa una buena opción es animarles a tomar un vaso de leche o un yogur con fruta. "En este caso se aconseja que sea natural porque contiene menos azúcar que los de sabores, y que luego se endulce añadiéndole trocitos de fruta, frutos secos o cereales, como la avena", afirma Beatriz Magallón.

Batidos

Los batidos contienen mucha fruta y son muy saciantes. H. A.

Las vitaminas y la fibra llegan de la mano de las frutas, pero a muchos niños se les hace cuesta arriba comerse una pieza a trocitos. Por eso, un buen consejo es hacerles un batido en el que se mezcle una taza de leche y media taza de fruta variada. De esta manera, toman fruta casi sin darse cuenta.

"Con este tipo de meriendas incorporamos nuevos alimentos a su dieta habitual y, además, los niños reconocen los productos que están comiendo. Con la fruta, verdura, cereales y lácteos se reduce la ingesta de azúcares, tan habitual en el caso de los alimentos procesados y nuestros hijos aprenden a comer más sano. A la hora de alimentarse, uno de los pilares fundamentales pasa por la educación. Hay que enseñarles a comer bien para que de mayores sigan haciéndolo y no sufran patologías derivadas de un exceso de peso", concluye la dietista-nutricionista Beatriz Magallón.

Si quieres seguir recibiendo noticias como esta, no dejes de suscribirte a la newsletter de planes para niños en casa de 20minutos.