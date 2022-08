El entrenamiento en suspensión se reinventa para que no te aburras con tu rutina: ¿has probado el pilates con TRX?

La vuelta a la rutina supone retomar actividades que durante el verano habíamos aparcado. Las vacaciones son para muchos una época de probar cosas diferentes: cambiamos nuestra forma de comer apostando por alimentos más ligeros y frescos y, también, modificamos nuestra práctica deportiva dejando atrás el ejercicio indoor y abriendo las puertas a actividades al aire libre como el paddle surf, el kayak o los paseos por la montaña.

Probar cosas diferentes es una forma de mantener la motivación. Algo muy necesario cuando practicamos deporte ya que la repetición constante nos aburre y no progresamos en el entrenamiento. No se trata de dejar de lado el gimnasio o las sesiones de running sino de combinarlas con otros ejercicios y para eso no hace falta una gran inversión, ni tan siquiera salir de casa. Una opción muy útil para retomar nuestros entrenos de fuerza es el TRX o entrenamiento en suspensión que, además, puedes conseguir muy bien de precio (por menos de 20 euros) si aprovechas la oferta que hemos encontrado en Amazon. ¿Te animas a intentarlo?

Incluye cintas, asas para pies y manos, ajuste para la puerta y alargadera. Amazon

Este equipo de entrenamiento es uno de los más económicos que hemos encontrado en Amazon y una gran oportunidad para iniciarse en este tipo de ejercicios. El juego completo incluye dos cintas, así como soportes para pies y manos y una correa de extensión, además de el anclaje a la puerta. Puede soportar hasta 400 kilos de peso y podemos fijarlo a la puerta o a cualquier lugar alto sin que sufra desperfectos. Además, su bolsa de viaje nos permite guardarlo y llevarlo en la maleta. Pocos equipos ofrecen tanto por tan poco.

El auge de pilates en suspensión

Hay pocos accesorios de fitness tan versátiles como el TRX. Es ideal para aquellos que se aburren con las pesas y buscan algo más divertido, pero te aconsejamos que cuentes con el consejo de un especialista para tus primeros pinitos en suspensión. Es apto para cualquier estado de forma. Con él tonificamos los músculos mediante sencillos ejercicios que van desde la plancha a movimientos de pilates, una nueva disciplina que cada vez más gente practica. Sigue leyendo y descubre algunas de sus posibilidades.

-Tradicional. Plancha y crunch abdominal. Es el ejercicio por excelencia que permite fortalecer la parte central del cuerpo. Solo tienes que colocarte boca abajo apoyado en tus brazos y colocar los pies en las anillas para encoger y estirar las piernas.

-Novedoso método. Pilates y TRX. Unir los principios del pilates con el entrenamiento en suspensión es una práctica que está cobrando auge ya que además de ganar fuerza estiramos el cuerpo y ganamos en flexibilidad. Podemos probar movimientos como el puente de hombros boca arriba con los talones en las anillas. Una vez en esta posición debemos elevar el cuerpo y flexionar las rodillas acercando los talones a los glúteos.

Hay muchos más ejercicios de distinta dificultad e intensidad para que no te aburras y mantengas alta tu motivación.

