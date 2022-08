Hora de renovar tu pala de pádel: dónde conseguir una con un 60% de descuento... ¡y por menos de 100 euros!

Retomar nuestra actividad deportiva tal y como la cumplíamos antes del verano no resulta sencillo. Y no, por mucho que hayas practicado deportes acuáticos como el paddle surf o la natación en la piscina con ayuda de un cinturón acuático, no se mantiene la misma forma física de la que gozábamos antes de las vacaciones. Los cambios en la alimentación y en los horarios influyen (¡y mucho!) en ello. Así que no tenemos más remedio que aparcar la pereza, sacar nuestra bolsa del gimnasio del armario y volver a establecer una pauta fitness que nos ayude a mantenernos saludables.

Aunque hay disciplinas a las que cuesta menos reengancharse. ¿Qué nos dices del pádel? Si eres asiduo a este deporte seguro que estás deseando volver a la pista para demostrar todas tus cualidades como jugador. Esta disciplina, que cada vez está más de moda, combina ejercicio, coordinación y diversión, lo que anima a practicarlo a cada vez más personas. Eso sí, como en cualquier deporte, la equipación y las herramientas que empleemos durante su desarrollo son fundamentales para garantizar los buenos resultados. Y no hace falta ser un jugador profesional para querer contar con una pala de calidad que permita conseguir los mejores puntos. ¿Tienes que renovar la tuya este año? Pues en El Corte Inglés te lo ponen fácil con rebajas muy interesantes en todo lo que tiene que ver con este deporte, palas incluidas. ¿Qué te parece este modelo de Adidas que está al 60%? De costar 250 ahora puede ser tuya por menos de 100.

Pala de pádel Rocpro Control de Adidas. El Corte Inglés

El control y precisión está al alcance de la mano con la pala Adidas Rocpro Ctrl 20, pues está pensada para generar el máximo equilibrio entre potencia y control. Esto es posible gracias a su formato de lágrima, balance medio y un punto dulce excelente, esta serie de características permitirá alcanzar las bolas más descentradas sin ninguna dificultad. Una apuesta que ofrece mucha libertad de movimiento y que, hasta fin del stock, te la llevas a mitad de precio. ¿Vas a perder la oportunidad?

Otro modelo muy rebajado

Si esta temporada estáis dispuestos a gastaros lo necesario en material de pádel en pos de convertiros en los próximos campeones de la liga amistosa que habéis planeado para septiembre, ¡atentos! La pala profesional Vertex 3 AE 21 Bullpadel, conocida por su forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento y sin pérdidas de control, está muy rebajada en la web de El Corte Inglés también. Con un descuento del 43%, si te la llevas ya te puedes ahorrar más de 150 euros en su compra, pues te la llevas por 199 euros en vez de por los 350 habituales.

Vertex 3 AE 21 Bullpadel. El Corte Inglés

