Cómo elegir la pala de pádel perfecta: de nuestro nivel de juego a la superficie de golpeo (¡sin olvidar el precio!)

Aunque ahora triunfa el deporte indoor en nuestro hogar, donde hemos conseguido montar nuestro gimnasio particular, no hay quien pueda resistirse al aire libre para disfrutar de las diferentes disciplinas deportivas. Así, el running continúa siendo el preferido por muchos usuarios puesto que, más allá de unas buenas zapatillas, poco hace falta para poder practicarlo y ver resultados efectivos de nuestra Operación Bikini. Sin embargo, el deporte de moda ahora es otro: el pádel, puesto que cada vez son más los que se animan a disfrutar de partidos. Eso sí, dar con la pala adecuada no es tarea sencilla, puesto que hay que tener en cuenta una serie de factores para dar con la perfecta para nosotros.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es tu nivel de juego, puesto que no se requiere la misma pala si se es principiante como si ya se lleva tiempo practicando esta disciplina. Las destinadas a los segundos incorporan más tecnologías, son más técnicas y están elaboradas con materiales resistentes que hacen que la pala pese más, algo no recomendable cuando nos iniciamos en este deporte. Otra de las cuestiones importantes es el tipo de juego (aquellos que golpean con potencia y otros que apuestan por el control) y, en este sentido, también influye el tacto de cada modelo. Por ello, existen palas de control (con una mayor superficie de contacto), de potencia (más rígidas y con tacto duro) y polivalentes para los que han encontrado un equilibrio entre potencia y control. El balance que determina la potencia y la manejabilidad (que puede ser alto, medio o bajo) y la forma de la pala (redonda, para jugadores de control; lágrima, la más polivalente; o de diamante, para los que cuentan con potencia) también se deben tener en cuenta.

Un modelo que triunfa en Amazon

Una vez que se conocen cuáles son las características que debe reunir una pala para adaptarse a nosotros y lograr que demos lo mejor en la pista de juego, llega el momento de elegir el modelo que las reunirá todas. Pero, ¿por dónde empezamos? Si no tenemos la suerte de contar con una tienda especializada donde nos asesores e internet es nuestra vía de compra, las valoraciones de los usuarios que ya la han probado siempre pueden ser de ayuda; y esta de Adidas que hemos encontrado en el catálogo de Amazon cuenta con la etiqueta Amazon’s Choice, que asegura que la relación calidad precio es muy buena.

Con casi cinco estrellas doradas otorgadas por los usuarios, la Outdoor Supernova Carbon Attack destaca por tener una estructura 100% de carbono brained con forma de diamante, con carbono 3K en las caras y goma Eva Soft Perfomance en su interior, lo que le proporciona confort al jugador, buena salida de bola y un extra de potencia. Así, esta pala ha sido diseñada para jugadores avanzados que buscan gran potencia sin perder el control en el golpe, siendo ideal para aquellos que le gusta el juego de ataque y la velocidad.

Adidas Outdoor Supernova Carbon Attack 1.9. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.