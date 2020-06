Xavi asegura e Évole que está listo para entrenar al Barça: "La ilusión más grande que tengo es volver para triunfar"

El nombre de Xavi Hernández vuelve a sonar como candidato para tomar el control del vestuario del FC Barcelona. El club azulgrana ya tanteó al excentrocampista antes de la destitución de Ernesto Valverde, aunque el técnico rechazó la propuesta, pero ahora vuelve a aparecer como posible sustituto de Quique Setién.

El Barça y el propio Setién continúan sin encontrar la tecla para mejorar el juego y los resultados del equipo, lo que vuelve a poner a Xavi en el candelero. Este no tiene ninguna duda de que terminará dirigiendo el club de sus amores, aunque espera el momento adecuado.

El propio Xavi lo afirmó en un encuentro digital sobre racismo y regularización de personas sin papeles dirigido por Jordi Évole, en el que también participaron el jugador del Athletic, Iñaki Williams, y Mbaye Nigan, un jugador no profesional original de Senegal y que llegó a España en una patera a los 18 años.

En dicho encuentro el moderador preguntó a Xavi por sus planes de futuro y el excapitán del Barcelona fue muy claro: "La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión".

Sobre el momento ideal para regresar al Barcelona Xavi explicó que "esta claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo".

En cualquier caso, el excentrocampista admitió que probablemente sea el reclamo de alguna candidatura en las próximas elecciones del club: "Hombre, pues imagino que sí. Lo que yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona".