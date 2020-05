Deporte y salud ante la COVID-19

Desde las páginas de 20minutos y como profesionales de la actividad física, queremos ayudarles dándoles las herramientas o consejos que les ayuden a tener una vida activa y saludable después del confinamiento y para regresar a la ‘nueva normalidad’. Todos los que hemos probado y vivimos la actividad física como una forma de vida, sentimos diariamente sus beneficios para llevar una vida saludable y nos ayuda en el equilibrio cuerpo-mente que tanto podemos necesitar en estos momentos.

Como coordinador técnico del centro deportivo LiderSport y licenciado en ciencias de la actividad física y deportes, intento inculcar desde mi ejemplo a todos los seres que me rodean, la cultura deportiva bajo unos parámetros de salud y equilibrio emocional, manteniendo como pilar básico el principio de individualidad. Como dice el gran Mario Alonso Puig, prestigioso escritor, conferenciante, médico especialista en Cirugía General del Aparato Digestivo, y experto en gestión del cambio, el ejercicio físico es “fundamental para aumentar el tamaño del hipocampo, que es clave para aprender, para negociar, para relacionar cosas. También reduce el volumen de la amígdala, que es el centro que reacciona con ira o con miedo. Cuando una persona experimenta estos beneficios, nadie tiene que volver a decírselo”. El doctor Alonso, en todas sus conferencias sobre bienestar, nos habla de mantener una vida activa por medio del ejercicio físico, del deporte saludable.

Así en nuestro panorama actual, nadie pone en duda que la ejercitación física es imprescindible. Esta afirmación se ha reforzado aún más si cabe, en el actual panorama de confinamiento en el que nos encontramos. Desde nuestros centros deportivos subrayamos a todos nuestros usuarios las bondades y beneficios de consumir actividad físico-deportiva:

•Mejora el buen funcionamiento del sistema muscular y cardiorrespiratorio.

​•Mejora la salud ósea y funcional.

•Desarrollar un mayor sistema de equilibrio y control corporal.

•Desarrollar una estructura corporal acorde a mis necesidades diarias.​

Para ello, tan importante es crear “entornos favorables y apoyo comunitario para que la sociedad pueda mantenerse activo” -como nos dice la OMS-, utilizando centros deportivos con profesionales preparados, como también generar un cambio de paradigma de confianza y seguridad entre nuestros usuarios que permita fidelizar y comprometer al entrenado con una práctica deportiva habitual y sistemática orientada a sus intereses y necesidades. Con este fin, me gustaría aportar mi granito de arena y desde LiderSport estaremos dispuestos a mejorar su tono físico.

¿Para qué ser más activos?

¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Soy una persona activa o sedentaria?, ¿Mi forma de vida me ayuda a lograr mis objetivos. A sentirme bien conmigo mismo? ¿Cuánto me muevo a lo largo del día? ¿Para qué me muevo? Estas preguntas son la base para saber cómo acertar en mis rutinas de deporte saludable.

En España, la inactividad física sale cara: el sedentarismo español cuesta 1.545 millones de euros cada año. El 70, 5% del gasto sanitario es financiado por la administración, mientras que el 22, 8% lo costean los hogares españoles. Para enfrentarnos a este problema sanitario y económico, en el escenario que nos encontramos, Antonio Casimiro, doctor en educación física y profesor titular de UAL, nos dice que “la salud es el más valioso bien de que disponemos en nuestras vidas. De ser inteligentes la mimaríamos con esmero. Desde este planteamiento inicial se recorren los numerosos beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que la actividad física produce en cualquier persona”.

Un estilo de vida activo conduce a una mejora holística de la persona. Y la suma de los individuos hará que la sociedad española logre mejorar los índices de mortalidad derivados de la inactividad.

Nos encontramos en un estado de confinamiento que nos invita al sedentarismo: teletrabajo, horas de televisión, videojuegos, horas conectados a pantallas de tablets, ordenador, teléfono, etc… Un sedentarismo que, unido al estrés que esta produciendo estar encerrados en nuestros hogares, provoca un sistema inmune mas débil, facilita la invasión de bacterias o virus.

Para poder ser personas más activas tenemos que lograr un equilibrio entre actividad física, descanso, nutrición y una buena gestión de nuestras emociones. Debemos incluir en nuestro estilo de vida ejercicio acorde a nuestras necesidades y nivel. Progresaremos en nuestros hábitos de ejercicio, si logramos tener un buen descanso y una correcta alimentación. Todo ello, unido a que a la gestión de las emociones nos potencie y no nos limite. Esto estimulará nuestro sistema inmunitario reduciendo las probabilidades de contraer enfermedades o infecciones. Ser activos, es vivir más y mejor.

En los próximos días desde éstas páginas intentaremos enseñarles los ejercicios físicos necesarios y más aconsejables para recobrar la forma sin querer ser los más fuertes de la pandilla o sin necesidad de batir récords olímpicos. Lo importante será ser feliz sin rompernos nada. Desde LiderSport vamos a ponerles en forma poco a poco sin que se aburran ni se agoten antes de empezar. Recuerden que la salud es lo más importante que tenemos y hay que cuidarla y prepararla para días como los que nos han tocado vivir y para los que de ahora en adelante no nos pillen en fuera de juego con nuestro cuerpo desentrenado. Desde hoy siempre estaremos en buena forma.

* Diego Baonza Del Moral es coordinador técnico del centro deportivo LiderSport y licenciado en ciencias de la actividad física y deportes.