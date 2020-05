Esta es la playlist que necesitas para salir a la calle y disfrutar del aire fresco

Puede que fueras de los que tachaban días en el calendario para salir a tomar el aire fresco a la calle, o que notases la falta de ejercicio en tus músculos y estuvieras deseoso por salir a correr. En cualquier caso, el día ha llegado, con todas las precauciones necesarias has pisado la calle y, sin embargo, esto no te ha llenado tanto como esperabas. ¿Qué está pasando?

En primer lugar, es muy importante que no te impongas ni el ritmo que llevabas antes ni el que ves que sigue todo el mundo. Cada uno debe llevar su ritmo para salir de el cascarón en el que se han convertido los hogares durante estos días.

Toca, de nuevo, cambiar rutinas y con ellas los temas que han sido protagonistas durante estos días como Resistiré o Sobreviviré por otros -recomendablemente optimistas- para acompañarnos en nuestras primeras salidas para deleitarnos con la primavera y las primeras temperaturas templadas.

Quizá la situación haga que algunos se sientan identificados con un joven Peter Parker de 2004, cuando llegaba a los cines Spider-man 2, y con la película una escena en la que el protagonista recorría las calles disfrutando de una nueva vida a raíz de una decisión personal mientras sonaba de fondo el tema de B. J. Thomas, Raindrops keep falling on my head. En su letra, la siguiente moraleja:

ORIGINAL:

Crying's not for me

Cause I'm never gonna stop the rain by complaining

Because I'm free

Nothing's worrying me

TRADUCCIÓN

Llorar no es para mí

Porque nunca voy a detener la lluvia quejándome

Porque soy libre

Nada me preocupa

Para que puedas recrear esa misma sensación de optimismo y satisfacción personal durante tus paseos haga sol, llueva o truene, es bueno tener una gran banda sonora como aliada, así que hemos preparado una playlist cargada de buenas vibraciones.

