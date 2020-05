¿Cuál es el mejor ejercicio de cardio para quemar grasa?

Si realizas cardio con regularidad y tu gran objetivo es perder peso con ello, existen varios ejercicios que te ayudarán a llegar a la meta antes.

Es importante que no olvides que, a una buena rutina de ejercicios, le debe acompañar una saludable y correcta alimentación, ya que ambos hábitos son complementarios y necesarios para bajar de peso de manera adecuada.

Hay varias rutinas de cardio que contribuyen de manera directa a perder peso: una de ellas es la cinta de correr. Se trata de un ejercicio completo que con este aparato puedes hacer sin salir de casa, lo que economiza el tiempo.

Sin embargo, el más completo y el que más grasa te hará perder con sus sesiones es la bicicleta elíptica.

Un ejercicio al alcance de todos

Se trata de un ejercicio que no requiere de excesiva experiencia aunque, como siempre, es muy importante tener presente que si no has hecho nunca ejercicio con regularidad, debes empezar con entrenamientos de baja intensidad.

Una media hora de elíptica puede llegar a quemar hasta 400 calorías, por lo que se trata de un aparato muy efectivo.

No sólo contribuye a la pérdida de peso, sino que es uno de los ejercicios que más músculos fortalece: aumenta la resistencia en cuadriceps, y glúteos, pero también ejercita brazos y pecho.

Al poder ajustar la velocidad y la intensidad del aparato, cada uno lo haremos según nuestro nivel o el tipo de ejercicio a realizar, por lo que siempre se adaptará a nuestras necesidades.

Además, la realización de cardio es una excelente manera de liberar estrés a la vez que cuidas tu cuerpo.