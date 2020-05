¿Por qué no deberías hacer ejercicio todos los días?

La práctica de deporte de manera habitual y constante es indiscutiblemente beneficiosa para la salud, tanto física como mental. Ya sean entrenamientos de alto rendimiento o de simple mantenimiento, ejercitarse de manera constante da unos réditos en términos de salud, siempre dentro de unos límites. No se debe confundir habitual con diario.

El descanso es fundamental para maximizar los beneficios de un buen entrenamiento, como atestiguan varios estudios. Uno de los más importantes, realizado en 2015, puso negro sobre blanco esta idea que, ya desde hace tiempo, recomendaban los preparadores físicos.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica, uno de los departamentos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en Bethesda (Maryland), explicó en su artículo 'Actividad física y mortalidad en el tiempo libre: un análisis agrupado detallado de la relación dosis-respuesta' la importancia de hacer rutinas y ciclos de ejercicio de diferente intensidad y descansos en relación a la tasa de mortalidad de deportistas, tanto de élite como aficionados.

Entre las múltiples conclusiones obtenidas del estudio, realizado sobre población estadounidense, observaron que el umbral de beneficio de realizar ejercicio físico en el tiempo libre aumentaba entre 3 y 5 veces si se hacía el mínimo recomendado por las autoridades, y ningún riesgo destacable si se multiplicaba por 10 ese mínimo. No así a partir de esa cifra, donde ya se empezaron a encontrar algunas pautas que podían derivar en problemas de salud en población no acostumbrada a la práctica deportiva.

Descanso por grupos musculares

Una alimentación equilibrada y una dosis de ejercicio son dos de los tres pilares clave para gozar de buena salud. El otro es el descanso.

Como norma básica y general, se recomienda hacer al menos media hora diaria de actividad física, bien sea aeróbica o anaeróbica. Si se establecen rutinas más amplias y específicas, tanto en tiempo como en grupos musculares, es recomendable introducir días de descanso. Si el ejercicio es por grupos musculares (tren superior, tren inferior, etc.), conviene hacerles descansar al menos dos días por semana. Si no, existe el peligro de atrofias musculares por exceso de tensión o lesiones en forma de roturas musculares, tendinitis, etc. Además, la relajación muscular tras el ejercicio favorece la quema de grasa y, por tanto, ayuda a adelgazar.

La regla básica es dejar descansar los músculos entre uno y dos días. Si la rutina de ejercicios es general (sin centrarse en ningún grupo), los especialistas recomiendan hacer descanso absoluto, por ejemplo, los fines de semana o al menos uno de los dos días.

Descanso físico y mental: el peligro de la vigorexia

La obsesión por hacer ejercicio puede derivar en un trastorno mental: la vigorexia. La psicóloga Elena Guerola Pejenaute y la doctora de medicina primaria María Elena Pejenaute Labari definieron en la revista de 'Formación Médica Continuada en Atención Primaria' en 2018 la vigorexia o dismorfia muscular como "una alteración de la imagen corporal, caracterizada por la subestimación del tamaño y fuerza del cuerpo y el desarrollo de conductas compensatorias desadaptativas".

Con prevalencia entre hombres frente a mujeres (se estima que un 10% de los varones que practican culturismo, pesas y acuden al gimnasio por motivos estéticos podrían tener este trastorno) se detecta por la excesiva preocupación por la apariencia que puede provocarles desde un simple malestar hasta disfunciones sociales severas e incluso "comportamiento suicida".

Entre otras señales de alarma para el entorno de los afectados por la vigorexia, una de ellas es la falta de descanso. Algunos llegan a reducir sus horas de sueño al mínimo mediante el consumo de drogas estimulantes como las anfetaminas. Se requieren como mínimo unas 7 horas de sueño diario, algo que a los vigoréxicos les cuesta cumplir, y por supuesto rechazan descansar un día sin hacer ejercicio, algo que les genera una gran ansiedad.