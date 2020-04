Magic Johnson critica que el coronavirus se expandirá en EE UU por las desigualdades raciales

'Magic' Johnson sigue de cerca la evolución de la pandemia del coronavirus que ha convertido a Estados Unidos en el segundo país con más víctimas, solo por detrás de Italia. El legendario exjugador de Los Angeles Lakers confía en que se encuentre un tratamiento efectivo, aunque también denunció que se debería expandir las pruebas y el acceso a la atención médica a las comunidades afroamericanas, las más afectadas en EE UU.

"Tenemos que asegurarnos, primero de que cada estadounidense puede hacerse una prueba", afirmó Johnson en la CNN. Eso sí, Earving Johnson Jr, quien hace casi tres décadas anunció que era VIH positivo, destacó que "la razón por la que sigo viviendo es debido a la detección temprana. Me hicieron un examen, me hicieron un examen físico. Resultó que tenía VIH y eso me salvó la vida".

En ese sentido apuntó que "las personas quieren hacerse la prueba y hasta que se hagan la prueba, las personas no se sentirán cómodas porque eso les dirá si tienen este virus o no".

Eso sí, criticó que los tests deberían estar disponibles en todas partes del país para que todas las comunidades tengan el mismo acceso, ya que "es una situación difícil" para gran parte de la población afroamericana de Estados Unidos.

Las cifras registradas en el país norteamericano arrojan un elevado número de afroamericanos fallecidos como consecuencia del coronavirus, según apunta la propia CNN, ya que el 72% de las víctimas de coronavirus de Chicago eran negras, a pesar de que los afroamericanos representan el 30% de la población de la ciudad.

Los porcentajes son igual de escalofriantes en Louisiana, donde el 32% de la población es afroamericana y representa más del 70% de las muertes por coronavirus.

Magic Johnson lamenta que "ha habido desigualdades e injusticias durante mucho tiempo, especialmente cuando se piensa en las minorías" y considera que sigue habiéndolas: "Hasta que esas cosas cambien, todavía tendremos falta de atención médica. Todavía estaremos detrás de la ´bola 8' cuando pienses en los afroamericanos".

Johnson explicó que existe mucha información errónea que hace que el problema aumente, igual que ocurrió en los 80 y los 90 con el VIH y el SIDA: "Los negros pensaban que no podían contraer el VIH y el SIDA. Es lo mismo que el coronavirus. Me recuerda que hace 30 años, todos estábamos equivocados".

El exbaloncestista apunta que "por eso que vemos estos números tan altos, porque la gente a la voz de que los negros no podían contraerlo. Ahora vemos que no solo podemos contagiarnos del coronavirus sino que también podemos morir por el virus".

Es por ello que "en nuestra comunidad, tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que todos sepan que pueden contraer este virus. Y es mortal", sentenció.