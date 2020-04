Pau Gasol: "Tendré 41 años, pero espero que los de Tokio sean mis quintos Juegos Olímpicos"

Pau Gasol habló acerca de la posibilidad de disputar los Juegos de Tokio en el año 2021 después de que estos se hayan aplazado como consecuencia de la crisis de coronavirus y expresó el deseo que la de la capital japonesa sea su quinta cita olímpica.

"Ahora, por una parte, tengo más tiempo para recuperarme pero voy a tener que jugar de forma competitiva para llegar al verano del 2021 a buen nivel a fin de ser capaz de competir y ayudar a mi país", indicó Pau, en declaraciones a Olympic Channel.

"No es algo negativo, pero la verdad es que por entonces tendré 41 años. Es algo que me estimula porque siempre me he guiado por los retos y soy muy ambicioso. Todavía deseo ser capaz de disputar mis quintos Juegos, el que posiblemente sea mi último torneo", comentó.

En ese sentido, cree que ganar una medalla olímpica, preferiblemente el oro, sería 'el mejor modo posible' de finalizar su carrera: "Tengo asumido que si no tengo la oportunidad de jugar de nuevo habré tenido una carrera increíble y estaré feliz. Si puedo jugar algo más, para lo cual trabajo duro, y disfrutar del deporte que amo un poco más, sería genial. En ello tengo puesto cuerpo y mente, pero veremos".

"No sé todavía si mi pie será capaz de recuperarse y aguantar el esfuerzo, la carga y el estrés que el baloncesto profesional exige a los cuarenta años. Trato de controlar lo que puedo controlar, de hacer lo que puedo hacer en casa. Y una vez que pueda hacer algo más, lo haré. Necesito ver a los médicos pero ahora mismo no puedo", manifestó.