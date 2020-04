Pau Gasol, sobre sus opciones de volver al Barcelona: "Tiene cierto atractivo"

Pau Gasol se encuentra recuperándose de su lesión en el pie que le ha apartado de las canchas de baloncesto desde hace más de un año. Actualmente es consciente de que el proceso deberá de ir más despacio por la saturación de hospitales y centros médicos y ha aprovechado este parón, tanto personal como de la NBA, para atender a algunos medios.

En una entrevista con el periodista estadounidense Zach Lowe, dejó caer una noticia que alegrará a los aficionados del Barça, su posible vuelta al Palau. Gasol fue preguntado por la opción de regresar a España a jugar y admitió que la idea de volver al Barça "tiene cierto atractivo".

No obstante, esta es tan solo una opción que según pasa el tiempo parece perder fuerza. "Cuanto más tiempo siga en la NBA, más difícil será volver a jugar en España", explicó.

Asimismo, desveló que la oportunidad de volver a la ACB es algo que también ha pasado por la cabeza de su hermano Marc. "Dijo hace poco que le encantaría jugar su último año en Girona, un sitio que significa mucho para él, tanto como significa el Barcelona para mí". Una vez más, volvió a dejar claro que aún se ve con fuerza para seguir en la NBA pese a su lesión. "Veremos. Quizá pase o quizá no. Todavía me gustaría seguir en la mejor liga con los mejores jugadores", añadió.

También quiso hablar sobre el estado de su pie, que le ha dado más de un quebradero de cabeza este año en el no ha podido jugar al baloncesto. "Es un proceso. Está todo en el aire, toca esperar. Ahora mismo es difícil acceder a cualquier centro sanitario. Me lo tomo día a día, me mantengo fuerte y positivo siguiendo mis rutinas de trabajo", admitió.

De igual forma, Gasol admitió seguir con la ilusión de disputar los Juegos Olímpicospese a su aplazamiento a 2021, llegando con 41 años a la cita, que sería su quinta convocatoria olímpica.