Palo de Mireia Belmonte a la gestión del deporte ante el coronavirus: "No haremos un papel digno en Tokio"

El deporte español se encuentra paralizado por el estado de alarma decretado en el país para frenar la pandemia de coronavirus. Se trata de una crisis sanitaria que mantiene en vilo no solo la disputa de los Juegos Olímpicos sino la propia preparación de los deportistas, como dejó claro la nadadora Mireia Belmonte, principal aspirante a abanderar el equipo olímpico español junto a Saúl Craviottoen los próximos JJ OO.

El cierre de los Centros de Alto Rendimiento de España obligó a la badalonesa a abandonar el CAR de Sierra Nevada, su segunda casa, y a confinarse en su domicilio, por lo que no puede progresar en sus entrenamientos por motivos obvios.

Es por ello que Mireia lamenta que "con este parón creo que no vamos a hacer un papel digno" en los próximos Juegos Olímpicos, declaró en El Larguero. La referente de la natación española reconoció que "lo primero es la salud de la gente", pero no escondió que "también hay que mirar por los deportistas" porque "estar dos semanas, mínimo, sin entrenar es muy grave, yo no tengo ninguna forma de hacer rodillo, simulador ni nada".

Belmonte hace un llamamiento a las autoridades del deporte para poder seguir desarrollando su plan de entrenamientos y propone "dos soluciones" siguiendo el ejemplo de otros países como Italia, uno de los más afectados por la pandemia.

📻 🏊🏻‍♀ @Miss_belmont: "Si este año se hacen los JJOO, con este parón, creo que no vamos a hacer un papel digno"



👔 @LozanoIrene: "No está claro que aunque Italia haya encontrado una solución para los deportistas esa sea la mejor solución para combatir la pandemia" pic.twitter.com/15lVn04Ncc — El Larguero (@ellarguero) March 17, 2020

"Uno es que nos metan a todos los deportistas en un Centro de Alto Rendimiento y que nos hagan el test antes de entrar. Si eso no se puede, buscar una entidad pública o privada e ir yo sola".

Mireia lamenta que "mis rivales en Italia o Hungría sí están entrenándose en piscinas y yo no. Son semanas perdidas tras más de tres años entrenando y luchando cada día para que ahora todo se pierda como si no hubiera hecho nada".

La nadadora criticó que "si Italia, que está peor que nosotros, ha encontrado una solución para que los deportistas puedan entrenar, creo que nuestro país no es menos y puede buscar soluciones igual o mejores".

Nadadores sin agua

En la misma línea que Mireia Belmonte se posicionó la también nadadora Jessica Vall, quien pidió que todos los deportistas de su disciplina que luchan por estar en los próximos JJ OO puedan quedar confinados en unas instalaciones con piscina: "Es un poco complicado porque a los nadadores olímpicos nos hubiese gustado que nos confinaran en algún lugar con piscina. Nuestro trabajo es nadar y está siendo complicado no hacerlo, pero es una situación por la que estamos pasando todos", afirmó en una entrevista a Efe.

Además, reconoció que "una selección muy pequeña de nadadores, los preclasificados para los Juegos Olímpicos y algunos más que están muy cerca de las mínimas, teníamos la posibilidad de entrenar en el CAR de Sant Cugat", por lo que dejaron el CAR de Sierra Nevada para poder entrenar allí.

No obstante, "antes de entrar en las instalaciones se dio un caso de positivo en el personal médico del centro y no pudimos" porque las instalaciones quedaron cerradas.