Desafío independentista | Directo: Rajoy, en Barcelona: "Activamos el 155 tras agotar todas las vías para poner fin a un delirio"

Lluis Rabell, de Catalunya Sí Que Es Pot, lamenta la ruptura del pacto con el PSC en Barcelona: "Pésima noticia para Barcelona. Y peor aún para Cataluña. Ha sido una consulta condicionada, con un resultado previsible... Destinada a vestir una decisión de ruptura tomada de antemano. Una irresponsabilidad mayúscula".

Ada Colau, tras la ruptura del pacto municipal con el PSC: "Ha sido una decisión difícil, pero la hemos tomado de la mejor manera posible: con radicalidad democrática. Seguiremos gobernando en base a objetivos concretos. Con todo el diálogo que la ciudad se merece y buscando acuerdos con todos los grupos. Gracias Jaume Collboni (PSC) por el trabajo conjunto al servicio de Barcelona. Ojalá el PSC abandone pronto pactos con PP/C's /Unió y recupere alianzas de izquierdas.

Momento de la intervención de Rajoy en el que pide a las empresas que no se vayan de Cataluña y a los consumidores que no hagan boicot a los productos catalanes.

Por su parte, el portavoz del grupo Demòcrata de Barcelona, Jaume Ciurana, ha defendido que Colau no podía seguir gobernando la capital catalana con quienes "en cierta manera han sido cómplices de la represión sobre el pueblo" de Cataluña. "La capital de Cataluña no podía estar en manos de los que han perpetrado uno de los atentados más importantes a las instituciones catalanas y a la democracia" y han sido cómplices del encarcelamiento de parte del Govern cesado, ha aseverado Ciurana, que ha asegurado que la decisión de las bases de Bcomú confirman lo que su grupo municipal, liderado por Xavier Trias, avisa desde hace semanas: "Que el pacto con el PSC era insostenible".

La misma línea que Puente ha seguido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por romper el pacto municipal con los socialistas en la ciudad, ya que "entre Barcelona y la independencia ha escogido la independencia". En la presentación de la lista electoral del PSC para el 21D, Iceta ha encajado "con tristeza" esta decisión y ha arremetido contra Colau: "Me ha sabido muy mal que en todo este proceso no hayamos oído la voz de la alcaldesa diciendo su opinión, si valía la pena mantener o no el pacto. Se ha querido esconder su opinión. Quizá es la alcaldesa pero no la líder que Barcelona necesita". Iceta ha afirmado que la dirección de los comunes no es "de fiar" porque selló un pacto municipal con el PSC de Barcelona que "decía de manera explícita que quedaban fuera de las cuestiones acordadas aquellas que no tuviesen que ver estrictamente con el gobierno de la ciudad". Colau, ha protestado Iceta, "entre la inestabilidad y la estabilidad ha escogido inestabilidad, entre un gobierno de izquierdas y plegarse a las exigencias de Xavier Trias y Alfred Bosch ha escogido lo segundo". "A partir de hoy nosotros no podremos mirar igual a la gente de los comunes", ha advertido.

Sobre Ada Colau, Puente ha criticado que la alcaldesa de Barcelona "no es independentista pero el 9-N votó si si. El referéndum no es legítimo pero animó a participar y votó. Y ahora se desprende del PSC para gobernar con los independentistas. Si no lo es, desde luego lo parece", ha dicho en Twitter.

Óscar Puente ha criticado en varios tuits que Ada Colau "prefiere a Trías el del Trust —en referencia a los Papeles del Paraíso— que al PSC. Y estos son los que nacieron para tender puentes y dialogar". Para Puente, la pregunta "correcta" que BComú debiera haber hecho a sus bases "hubiera sido: ¿es útil y funciona el pacto para Barcelona? Si es así, ¡qué irresponsabilidad terminarlo por algo ajeno a la ciudad!".



La reacción del PSOE ha llegado de la mano de Óscar Puente, alcalde de Valladolid, que ha cargado contra Ada Colau y Barcelona en Comú: "Someter a las bases de tu partido una cuestión sin pronunciarte previamente sobre ella es una muestra, por una lado de irresponsabilidad y cobardía política. A eso se le llama lavarse las manos. Por otro es una muestra más de oportunismo. Sea cual sea el resultado ganas".

Reacción del PSC tras conocerse la ruptura del pacto municipal por parte de Barcelona en Comú: "Había que reconstruir el país, no romper más cosas. Había que poner Barcelona y sus ciudadanos por delante. Había que priorizar la alianza de izquierdas. Esto es lo que he defendido y defenderé. Venimos de lejos y el futuro de Barcelona está lleno de oportunidades". Jaume Collboni, portavoz de los scialistas en el Ayuntamiento, ha convocado una rueda de prensa este lunes a las 13.00 h:

Rajoy ha exlicado los cuatro motivos para la aplicación del 155, entre los que se encuentran volver a la legalidad, recuperar la confianza y devolver la tranquilidad.

Rajoy: "La inestabilidad está frenando la capacidad de Cataluña de crear empleo. Pero la recuperación de la normalidad y la legalidad van a servir para activar la economía y volveremos a crecer".

Rajoy pide a las empresas que se fugan de Cataluña "que no se vayan" y a los que consumen productos catalanes, "que no dejen de hacerlo nunca".

Rajoy: "Queremos que el 21 de diciembre haya una votación masiva para poner en marcha una nueva etapa que dé a todos seguridad y certeza, que garantice los derechos y libertades y en la que se cumpla la ley. En España se puede defender cualquier idea, incluso independentista, pero los independentistas están sometidos a la ley como lo estamos aquellos que no lo somos".

Rajoy: "Dentro de cinco semanas habrá urnas de verdad, con ley, con controles, y con garantías. Urnas democráticas. La campaña comenzará la víspera del 39 aniversario de la Constitución. Serán urnas para unas elecciones limpias y legales que restauren la democracia".

Rajoy explica por qué decidió aplicar el 155 en Cataluña: "Hemos restablecido el oden legal y democrático. Eso es lo que ocurrió y no otra cosa. La culminación del despropósito se produjo el 27 de octubre con una declaración ilegal de independencia. Por eso ese mismo día acudimos a la ley para hacer cumplir la ley como era nuestra obligación. Activamos el artículo 155 tras agotar todas las vías para poner fin a su delirio y lo hicimos con el respaldo de la mayoría de los senadores. El artículo pone en marcha un mecanismo excepcional pero no exclusivo de España. Hemos hecho lo mismo que haría cualquier país de nuestro entorno. Las medidas excepcionales solo deben adptarse cuando no hay otra vía".

Rajoy alaba al candidato del PP: "Xavi, es el momento, tienes la valentía que las situaciones extremas exigen. Tienes detrás a la gente sencilla de esta tierra que tanto te necesita. Tienes detrás al resto de populares de toda España, ese partido que no se esconde. Y tienes detrás al Gobierno de España. Yo te acompañaré y estaré a tu lado siempre. Para mí eres valor de ley, valor seguro, y estaremos todos contigo".

Rajoy da las gracias a los militantes del PP de Cataluña: "Sois la voz de la Cataluña valiente, no os han silenciado, y eso que algunos solo quieren que la única ley que se cumpla es la ley del silencio. Ni lo han conseguido ni lo van a conseguir. Nunca".

Rajoy hace una defensa del candidato del PP el 21-D, Xavier García Albiol. "Xavi es el mejor candidato", dice.

Interviene Mariano Rajoy: "Estaré aquí el 8 de diciembre, antes y después también", le dice a Xavier García Albiol sobre el inicio de la campaña electoral.

Interviene Xavier García Albiol en el acto del PP de presentación de candidaturas de cara al 21-D:

El PDeCAT prefila una lista transversal. Ante las reticencias de ERC y la CUP a configurar una lista única del independentismo encabezada por Puigdemont, y la disposición del presidente de la Generalitat cesado a ponerse al frente de esta agrupación de electores, el PDeCAT le ha planteado una fórmula intermedia. Asumiendo la lógica de las listas soberanistas separadas, el planteamiento que abordó este sábado una delegación de dirigentes demócratas con Puigdemont en Bruselas consiste en construir una candidatura lo más transversal posible, con nombres de la sociedad civil y de diferentes sensibilidades que trasciendan las fronteras del partido, pero no sobre la base de una agrupación de electores, sino aprovechando la marca ya registrada esta semana por los demócratas, Partit Demòcrata-Pacte Democràtic (PDeCAT-PACTE).

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona: "Ni la dirección del PSOE ni del PSC han dado la respuesta a la aplicación del 155 que nosotros esperábamos. Desgraciadamente decidieron alejarse del espacio de diálogo y acercarse al PP y C's. Hemos intentado hacer lo posible para que cambiaran de posición".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, interviene en estos momentos en el acto del PP de Cataluña en Barcelona:

Enric Bárcena, portavoz de Barcelona en Comú: "Hacer la consulta en este momento tan complicado es un orgullo para Bcomú y una muestra de valentía. Veníamos a hacer las cosas diferentes y lo hemos demostrado. No tendremos nunca miedo de consultar nuestros inscritos".

La gobernabilidad del consistorio será ahora más complicada —tiene 11 concejales de 41, y el PSC le aportaba otros cuatro— y Barcelona en Comú podría optar por buscar una mayor complicidad con las fuerzas independentistas PDeCAT (9), ERC (3) y CUP (3), aunque en días anteriores ya había comunicado que su voluntad es la de no firmar ningún otro pacto de gobierno. Aquí tienes toda la información al completo.

La pregunta de la consulta de Barcelona en Comú a los militantes de la formación de Ada Colau, que cuenta con once concejales en el consistorio, era que si, "dado el apoyo del PSC/PSOE al 155 hay que poner fin al pacto" que hizo que los cuatro concejales socialistas se incorporaran al gobierno municipal. Las votaciones se abrieron el jueves y acabaron este sábado a medianoche.

En total, 3.800 inscritos han participado en la consulta de Barcelona en Comú. Los resultados de la misma han sido los siguientes:





A favor de romper el pacto : 2.059 votos (un 54,18% de los participantes).

: 2.059 votos (un 54,18% de los participantes). En contra : 1.736 votos (un 45,68%)

: 1.736 votos (un 45,68%) Votos en blanco: 5.

ULTIMA HORA. Las bases de Barcelona en Común avalan romper el pacto municipal con el PSC.

La plana mayor del PDeCAT, con Artur Mas y Marta Pascal a la cabeza, se reunieron con Carles Puigdemont este sábado en Bélgica para perfilar una "lista del president" lo más transversal posible de cara a las elecciones del 21-D, ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a Efe fuentes demócratas.

La Asamblea Nacional Extraordinaria de la CUP, que ha comenzad pasadas las 10.00 horas, ha abierto sus puertas a los militantes a las 9.00 h cuando se han acreditado 751 militantes de los 4.000 que se engloban en la CUP y en la Crida Contituent (el paraguas que engloba a las plataformas afines a la CUP).

En breve, Barcelona en Comú informará de los resultados de la consulta sobre la continuidad del pacto municipal con el PSC.

Asamblea Nacional Extraordinaria de la CUP. El Secretariat Nacional y el Grupo de Acción Parlamentaria son los encargados de abrir la asamblea con la ponencia que han elaborado y que relata lo sucedido en los últimos meses de la legislatura y la situación política actual. Este punto finaliza con la exposición de los cuatro escenarios que se someterán a votación: no presentarse de ningún modo; no presentarse pero apoyar a una candidatura civil; crear un frente de partidos de izquierda o bien presentarse en solitario. Ninguno de los dos órganos se posicionará por ningún escenario y, tras su exposición, se realizará un debate sobre las cuatro opciones y sobre las enmiendas presentadas, en el que cualquier militante puede pedir la palabra.

El exconseller de Empresa Santi Vila asegura que si el PDeCAT mantiene "la vía unilateral (hacia la independencia)", "solo" puede "dar un paso al lado" y trabajar "desde la sociedad civil, como militante de base, para que un día vuelvan a ser hegemónicas" convicciones como las suyas. Así se ha expresado en un artículo que ha publicado este domingo en La Vanguardia y que se titula "¡Hacer las cosas bien!". Vila lanza este aviso a su partido en pleno debate sobre la confección de la candidatura para el 21 de diciembre. El exconseller, que dejó el Gobierno catalán antes de que el Parlamento declarara unilateralmente la independencia el 27 de octubre, asegura que "la idea independentista es y debe seguir siendo bien legítima en cualquier ordenamiento legal que se quiera democrático". No obstante, Vila opina que "una aspiración de esta magnitud requiere grandes mayorías que la soporten, respeto escrupuloso a las minorías y hacer las cosas bien".

A las 11.00 h se conocerán los resultados de la consulta sobre el pacto de Barcelona en Comú con el PSC en el Ayuntamiento. Según la convocatoria enviada a los medios este domingo, informarán de los resultados Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y Enric Bárcena, portavoz de Barcelona en Comú.

El candidato de Catalunya en Comú en las elecciones del 21-D, Xavier Domènech, ha asegurado que su formación tenderá la mano a cualquier partido que defienda el derecho a decidir de Cataluña y "ponga la agenda social en el centro". En una entrevista que publica este domingo el diario 'Ara', Domènech ha criticado que el PSC haya pactado con Units per Avançar y ERC con Demòcrates, ya que cree que demuestra que "todo el mundo actúa en la lógica de frentes patrióticos", mientras que los 'comuns' apuestan por disolver los bloques. "Priorizaremos el desbloqueo, poder construir el país, la soberanía y la agenda social", ha reivindicado, además de proponer compartir puntos del programa electoral con los partidos independentistas, como la anulación del artículo 155, la amnistía de los presos soberanistas y un referéndum pactado.

Portavoz de la CUP, en declaraciones a los medios: "Son unas elecciones impuestas, pero hoy queremos decidir juntas dónde somos más útiles. Nos ponemos al servicio de la opción más efectiva para proclamar la República".

Comienza la asamblea de la CUP, que tiene lugar en Granollers.

Este domingo hay tres puntos importantes en la agenda del día en Cataluña: la visita de Rajoy, los resultados sobre si sigue o no el pacto de Barcelona en Comú con el PSC en el ayuntamiento, y la asamblea de la CUP para decidir cómo afrontan las elecciones del 21 de diciembre.