El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha decidido presentar su dimisión y darse de baja de militancia debido a sus desacuerdos con la dirección estatal, según ha anunciado en una rueda de prensa este lunes. "Podemos ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentarse al régimen del 78", ha afirmado.

Fachin ha tomado esta decisión después de la "intervención" de Podemos sobre Podem y lo que considera su "destitución de facto" y ha denunciado lo que ha calificado de "intervención" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al convocar desde Madrid una consulta a las bases sobre participar en las elecciones del 21 de diciembre en coalición con CatComú. Podemos ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentarse al régimen del 78"



Por ello ha asegurado que las formas de la dirección estatal de Podemos van en contra de las que se le suponen a la formación y, según Fachin, no se corresponden con las formas de hacer de Podem.

Ha añadido que son muchos los círculos de la marca catalana que tachan a la decisión de Iglesias de "delirante y de que ha metido la pata otra vez", ha explicado que todavía no se lo ha comunicado a Iglesias y ha adelantado que pese a que miembros de la ejecutiva le han transmitido que le seguirán, les ha pedido que esperen y no liguen su decisión de dimitir a la del resto de la dirección catalana.

Duras críticas a Pablo Iglesias

"Pablo Iglesias vuelve a meter la pata como ya hizo el 1-O, que dijo que no participaría y las bases dijeron después que sí lo harían. Otra vez Iglesias vuelve a demostrar la poca capacidad de entender qué pasa en Catalunya", ha reprochado Fachin. que ha relatado el número de veces y las fechas concretas que ha tratado de ponerse en contacto con Iglesias y que no le ha devuelto la llamada -desde julio-.

Ha recordado que Podem lleva semanas diciendo que la mejor manera de solucionar la situación que vive Catalunya es el diálogo, y ha lamentado que se haya optado por tomar decisiones sin diálogo ni garantías: "En Madrid se da un orden y en Barcelona ICV y BComú acata esa orden".

Recuerda Fachin que "los inscritos en Podem decidieron no confluir sin garantías" con la formación impulsada por Xavier Domènech y Ada Colau, algo que Fachin considera dinamitado, y añade que Podem solicitó a Podemos hacer una consulta para participar en el referéndum del 1-O y que la dirección Estatal les dijo que no, porque no había tiempo para organizarla y porque se necesitaba más tiempo aún para auditar los resultados, algo de lo que ahora prescinden.

La decisión de convocar una Asamblea para consultar a los inscritos sobre el 21-D tomada por Iglesias responde a la solicitud de varios círculos catalanes, pero Fachin incide en que han pedido las actas de solicitud y no se las han facilitado. Además, afea que CatComú haya tomado decisiones antes de saber si contará con Podem -como que su candidato será Xavier Domènech- y critica que se desconozcan otras como si van a celebrar primarias para hacer su lista.

¿Futuro con ERC o la CUP?

Por todo ello, porque considera que con Podem "intervenido no se cumplen los principios" que se comprometió a defender, deja el partido, pero no las conversaciones con otros actores políticos, sindicales y sociales con los que mantiene contacto desde que el Estado convocó las elecciones.

Esas conversaciones son las que provocaron el desencuentro entre la organización estatal y la catalana, ya que Pablo Iglesias consideró que estaba yendo contra la voluntad de Podemos al tratar de pactar con partidos independentistas, por lo que le desautorizó considerándolo "políticamente fuera" del partido y el viernes aprobó forzar su salida a partir del martes.

En ese sentido, ha aclarado que no fichará por otro partido, pero se abre a formar parte de una lista de consenso en la que esté ERC y la CUP para crear ese frente amplio, y descarta hacerlo con el PDeCAT: "Estamos en otro universo". No iré en la lista de ningún partido"

"No iré en la lista de ningún partido. Si es posible un acuerdo entre diversas organizaciones y es posible o se considera que vaya, iré. Pero no iré a la lista de ERC o de la CUP. La idea no es hacer fichajes", sino formar parte de un frente amplio contra la actitud del Estado que ha tachado de fascista y represiva.

Podemos hubiera cesado a Fachin

Podemos anunció en la tarde del pasado viernes la convocatoria de una Asamblea Ciudadana de Podem Catalunya para renovar su dirección, ahora liderada por Albano-Dante Fachin, enfrentado a la cúpula estatal. La dirección estatal había dado de plazo a Fachin hasta este martes, cuando se conocerán los resultados de la consulta a los inscritos sobre si ir en coalición con Catalunya en Comú el 21D y si Fachin no dimitía, lo hubieran cesado.

El Consejo Ciudadano Estatal decidió convocar la citada asamblea en respuesta a la solicitud de 34 círculos de Podem en Cataluña, que tiene en torno a un centenar de círculos. La unidad con los comunes ha sido uno de los puntos de fricción entre la dirección estatal –proclive a ella– y Albano-Dante Fachin –más reticente–.

Un grupo de militantes pidió echar a Fachin

Un grupo de militantes de Podem Catalunya solicitó el pasado viernes al Consejo Ciudadano estatal (la dirección nacional del partido) que convoque de forma inmediata una Asamblea Ciudadana autonómica para renovar la organización. La petición de este colectivo, denominado Podem Amb Futur, menciona la "pérdida de confianza" en la dirección de Fachin por su "viraje político", que habría generado "malestar" en una "gran parte de las bases".

Podemos no ha respondido aún a esta petición. Podem Amb Futur asegura que ya ha "superado el número de círculos adheridos que son necesarios" para convocar el revocatorio. En los últimos días, varios dirigentes de Podemos han desautorizado a Fachin, y la dirección estatal ha convocado, pese al rechazo del secretario general de Podem, una consulta entre la militancia catalana para decidir si concurrir a las elecciones del 21D en coalición con Catalunya en Comú.

Las discrepancias entre la dirección estatal y la de Podem vienen marcadas por dos cuestiones fundamentales. La primera es la integración de Podem en Catalunya en Comú –por la que apostaba Iglesias y a la que Fachin planteó numerosas objeciones–; y, la segunda, la proximidad a los independentistas, con los que Fachin quería abrir una ronda de diálogo de cara al 21D y de los que la dirección estatal quiere apartarse.

