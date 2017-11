Desafío independentista | Directo: Sánchez: "¿Cómo se explica lo de Forcadell a los que han perdido su empleo por esta crisis?"

Sánchez ha justificado en su intervención su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña: "No había otra respuesta posible".



🔴 @sanchezcastejon Los socialistas nunca quisimos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155. Pero una vez impuesta la declaración de independencia no había otra respuesta posible. #ahoratupais — PSOE (@PSOE) 11 de noviembre de 2017

🔴 @sanchezcastejon ¿Qué izquierda es esa que justifica que haya presos políticos en otros países y se llevan las manos a la cabeza si en España hay políticos presos por saltarse la ley? #ahoratupais — PSOE (@PSOE) 11 de noviembre de 2017

🔴 @sanchezcastejon Cataluña vive un fracaso político sin precedentes. No culpemos a los jueces por ello, exijamos a la política solución. El problema no es que la Justicia sea ciega, sino que los independentistas hicieron oídos sordos a las resoluciones judiciales #ahoratupais — PSOE (@PSOE) 11 de noviembre de 2017

🔴 @sanchezcastejon Viendo a Puigdemont estos días deambular por Bruselas, pienso que la única desconexión que consiguieron los independentistas fue con la realidad. #ahoratupais — PSOE (@PSOE) 11 de noviembre de 2017

El secretario general del PSOE se refirió a la presidenta del Parlament, que este viernes salía de prisión tras pagar una fianza. "Forcadell reconocía que la famosa declaración unilateral de independencia tenía un valor simbólico. ¿Cómo se le explica eso a los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de esta crisis institucional?".

Interviene Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE:

🔴 @sanchezcastejon El problema de Cataluña no es España. El problema son sus malos gobernantes. Aquellos que enfrentaron a catalanes contra catalanes, a catalanes contra el resto de españoles, y a catalanes contra europeos. #ahoratupais — PSOE (@PSOE) 11 de noviembre de 2017

Lista de ERC al 21-D. Por el momento se desconoce si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que este viernes salió de prisión tras pasar una noche en Alcalá Meco, formará parte de la lista, pero sí que repetirán otros diputados de Junts pel Sí como Roger Torrent y Anna Caula (2 y 3 por Girona). La lista de Tarragona la encabezará Òscar Peris, que ha sido delegado del Govern en la zona, seguido de la concejala de Reus Noemí Llauradó. Una candidatura que, en palabras de Marta Rovira, ha de servir para "rehabilitar a los presos políticos", para poner fin "a la represión política" y para acabar con "la dictadura" sobre las instituciones catalanas a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Rovira ha recalcado la necesidad de "arrancar del Gobierno español las instituciones democráticas y ponerlas en las manos de los ciudadanos" de Cataluña. La número dos de ERC ha incidido en que la candidatura que proponen promueve la "suma" en el compromiso por un "frente claramente republicano". La secretaria general ha defendido que se ha confeccionado la lista con "absoluta generosidad, apertura y suma", con el fin de "representar al país de la mejor manera posible", y ha remarcado que, además, respeta el sistema cremallera de hombres y mujeres.

Junqueras encabezará la lista de ERC. A falta de concretar el conjunto de la lista, fuentes de ERC han avanzado que al menos los tres primeros puestos por Barcelona serán para Oriol Junqueras (en prisión preventiva), Marta Rovira y el exconseller Raül Romeva (también encarcelado), mientras que los exconsellers Carles Mundó (en prisión) y Toni Comín (en Bélgica) irán de 5 y 7 por Barcelona, respectivamente, en una candidatura que cerrará el politólogo Ramón Cotarelo. La exconsellera Dolors Bassa, también encarcelada, liderará la lista por Girona y la otra integrante del Govern cesado Meritxell Serret (en Bruselas) será la número 1 por Lleida.

La escritora madrileña Almudena Grandes ha dicho en una entrevista con la Agencia Efe desde Argentina que tiene claro que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido el mayor beneficiado por la crisis de Cataluña porque "ha jugado mucho mejor al ajedrez" que los independentistas. "Creo que Rajoy, que no es mi político favorito como todo el mundo sabe, ha sido el gran ganador, también porque Carles Puigdemont (cesado presidente de Cataluña) se lo ha permitido, porque si Puigdemont hubiera convocado elecciones 24 horas antes de declarar la independencia, quizá la partida habría acabado en tablas" se ha referido.

Gastos en la celebración del referéndum del 1-O. El jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (AOC-CESICAT), José Manuel Gómez Sanz, actuó como "coordinador" para que las webs del referéndum del 1 de octubre siguieran funcionando a pesar de las contingencias que pudieran surgir, informa Europa Press. Según un informe de la Guardia Civil, este aseguró en las conversaciones intervenidas que la compra de dominios para el referéndum ilegal había costado entre 6.000 y 8.000 euros y que había usado nombres ficticios para usar la red de la empresa suiza PROTON.

La Asamblea de laCUP decide este domingo si se presenta y cómo a los comicios autonómicos . Más de 4.000 militantes de la CUP-CC están convocados este domingo a la Asamblea Nacional Extraordinaria en la que decidirán cómo afronta la formación las elecciones del 21 de diciembre. La asamblea comenzará a las 10.00 h en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona) donde acudirán tanto los militantes de la CUP como miembros de las plataformas agrupadas en la Crida Constituent. Está previsto que el cónclave comience con la ponencia elaborada por el Secretariat Nacional (SN) y el Grup d'Acció Parlamentaria (GAP) que relata lo sucedido "en los últimos meses de la legislatura y la situación política actual". Este punto de la asamblea finaliza con la exposición de los cuatro escenarios que se someterán a votación: no presentarse de ningún modo; no presentarse pero apoyar a una candidatura civil; crear un frente de partidos de izquierda o bien presentarse en solitario.

Catalunya en Comú (CatComú) pide la amnistía de los "presos políticos", defender el autogobierno y el impulso de un referéndum acordado entre los puntos iniciales de su programa electoral para las elecciones del 21 de diciembre. Así se recoge en un documento, que se someterá al debate y a la presentación de enmiendas este mes, que han repartido entre sus bases durante la asamblea que celebran este sábado en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en la que deben escoger la lista electoral de cara a los comicios, que capitaneará Xavier Domènech.

"Nosaltres som els del referèndum acordat, mai no ha deixat de ser la nostra proposta i ho continuarà sent"



💬 @Marc_Pares a #UnNouCamí21D 🛤️ pic.twitter.com/oz2Hx4rCVC — Catalunya en Comú (@CatEnComu) 11 de noviembre de 2017

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado en una entrevista en Catalunya Ràdio que después del 1 de octubre "es evidente que el Estado de las autonomías no tiene razón de ser", a la vez que se ha mostrado crítica con el independentismo, porque sus estrategias "no han sido las más eficaces". "La relación entre Cataluña y el Estado debe poderse revisar y debe hacerse de forma democrática", y "ahora lo que hay que ver son las estrategias para hacerlo posible, porque diría que no han sido las más eficaces y no puede ser que este tema haga que no hablemos del resto, porque Cataluña necesita un gobierno que gobierne", ha apostillado.

Artur Mas y Marta Pascal, en Bruselas. El expresidente catalán y líder del PDeCAT, Artur Mas, y la coordinadora del partido, Marta Pascal, se reúnen este sábado con el expresident Carles Puigdemont en Bruselas para abordar el 21-D, en pleno debate sobre la configuración de las listas soberanistas. Según fuentes del PDeCAT, Mas y Pascal volaron este viernes a Bruselas para mantener este sábado un encuentro con Puigdemont, del que las mismas fuentes han evitado desvelar detalles alegando que es una reunión discreta. Puigdemont es uno de los mayores activos electorales del partido heredero de Convergència, pero él es partidario de encabezar una lista única independentista, que podría articularse a partir de una agrupación de electores que se presentó este viernes en Barcelona.

Susana Díaz y el resto de barones socialistas cierran filas con Pedro Sánchez y respaldan la estrategia de Miquel Iceta para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, informa nuestro compañero Ibon Uría desde el Comité Federa del PSOE. La crónica al completo, en el siguiente enlace.

Mensaje de Oriol Junqueras. El exvicepresidente del Govern y líder de ERC ha enviado a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que, dirigiéndose a los que asistirán a la manifestación de este sábado en Barcelona, dice: "Desde la prisión de Estremera, hoy sentiremos vuestro calor y dignidad inmensas".

Missatge de Junqueras:



"Des de la Presó d'Estremera, avui sentirem el vostre escalf i dignitat immenses. Us estimo!" #LaLlibertatNoEsJutja — Oriol Junqueras (@junqueras) 11 de noviembre de 2017

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha ofrecido este sábado la "absoluta coordinación y cooperación" de su partido con el resto de listas independentistas que concurran a las elecciones del 21-D con el objetivo de defender una república catalana. Lo ha dicho en una intervención ante el Consell Nacional del partido, en lo que supone, sin llegarlo a verbalizar, un nuevo rechazo de los republicanos a formar parte de una lista unitaria de todos los partidos favorables a la independencia de Cataluña. Rovira sí ha prometido al resto de listas soberanistas que concurran a estas elecciones crear un "frente republicano" a favor de la independencia, y ha reclamado de nuevo que liberen a los consellers del Govern que están en la cárcel, entre ellos a su líder, Oriol Junqueras.

"És una candidatura oberta i transversal, que buscarà la suma i la cooperació amb un front republicà de totes les candidatures que defensin des de la diversitat els valors democràtics i els ideals republicans" #CN_ERC pic.twitter.com/xBUwzri0CX — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 11 de noviembre de 2017

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, liderará la lista de ERC a las elecciones del 21 de diciembre, una lista que incluirá a todos los consellers del partido que están actualmente encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional, informa Europa Press. El Consell Nacional de ERC aprobará este sábado una lista con Junqueras de uno por la provincia de Barcelona; Marta Rovira de dos; y los consellers cesados Raül Romeva de tres; Carles Mundó de cinco y Toni Comín de siete. La lista de ERC por Girona la liderará la consellera cesada y encarcelada Dolors Bassa; la lista de Lleida la consellera cesada y actualmente en Bruselas Meritxell Serret, y la lista por Tarragona la liderará el delegado de la Generalitat en Tarragona cesado, Òscar Peris.