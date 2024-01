'EP' pone en la diana a la médium Anne Germain: "No hablaba español y necesitaba un traductor, era el envoltorio perfecto"

A lo largo de toda la semana, Espejo Público ha lanzado varias pistas acerca de un personaje muy famoso que habría sido autor de un presunto fraude. Así, por fin, este jueves, el matinal ha desvelado de quién se trata.

Anne Germain, la famosa médium y profesora de reiki que ha aparecido en diversos programas de televisión, donde aseguraba que podía comunicarse con los muertos, que le proporcionaron ingresos de, aproximadamente, 15.000 euros por episodio.

El matinal de Antena 3 ha contado en su plató con Sofía Cristo, quien ha destacado que Germain "hacía lo mismo que la analista de Ghost": "Tú conoces un poco a mi familia y con que sepas lo que ha pasado entre mis padres... Ya viene el muerto a decirte que lo siente y te da algo... Es una estafa".

De esta manera, Diego Revuelta ha desvelado que famosos de nuestro país como Santiago Segura, César Cadaval, Antonio Gala, Lucía Bosé o Carmen Martínez Bordiú habrían participado en shows de la médium que, actualmente, se encuentra en activo y, precisamente, de gira por España.

"Se había muerto una persona muy cercana a mi familia y a mí, que era mi abuela y yo necesitaba respuestas. Me hablaban muy bien de Anne Germain, que decían que podía ponerte en contacto con seres queridos... y dije automáticamente que sí", ha destacado Soraya Arnelas, otra de las supuestas víctimas de la médium. Sin embargo, la entrevista de Anne Germain a Santiago Segura y una publicación de El Mundo terminó desmontando el 'paripé' de la médium inglesa.

"Su currículum ha cambiado y ya no solo es médium espiritual, pues en estos diez años le ha dado tiempo a ser, también, profesora de reiki", ha comentado Diego Revuelta, encargado de llevar a cabo la investigación que ha supuesto una de las grandes exclusivas del matinal.

"No es lo mismo que aparezca una persona británica, que no habla español y necesita un traductor... El envoltorio es perfecto. En Reino Unido se desarrolló una ley para que los médiums no pudieran actuar en programas de televisión. No llegó a España por tener una gran fama en su país, sino porque allí no podía actuar", ha agregado el periodista.

Gloria Camila ha señalado que ella habló con Anne Germain, pues el fallecimiento de su madre estaba muy presente: "Juegan con la ilusión de tener un último contacto con una persona que ya no está, pero yo pocas veces me lo creo. Me parece un poco sucio". Además, el matinal ha recalcado que los famosos que acudían a los programas de la médium cobraban por ello, pero servían de gancho, involuntariamente, para que personas anónimas pidieran los 'servicios' de Germain.

Asimismo, el matinal ha destacado que los famosos acudían a una extensa entrevista antes de verse con la médium, de quien se llegó a decir que llevaba puesto un pinganillo a través del que los redactores del programa le daban datos claves para dejar boquiabiertos a los invitados.

Espejo Público ha entrevistado a Santiago Segura, que aceptó la invitación al programa de Anne Germain porque había perdido a su madre hacía poco: "Mi madre murió de un cáncer de estómago, algo muy desagradable y doloroso. Yo iba de buen rollo, no iba a reventar el programa. Me empezó a decir cosas y yo, por dentro, decía 'no, no, no'. Todos los detalles que me daba eran muy ambiguos. Yo no me cargué la carrera de Anne Germain y no tengo nada contra ella. ¿Me vais a culpar a mi de hundirle el chollo de Anne Germain?".

"Yo no me veo capacitado para ir a la puerta y decirle a gente que no entren porque esta mujer juega con los sentimientos de otras personas. Yo tengo mucho cuidado a la hora de prohibir cosas. ¿A cuánta gente está dañando Anna Germain y a cuántos ha hecho feliz?", ha señalado el actor.

El matinal también ha contactado con la madre de Sandra Palo: "Yo solo quería escuchar que mi hija no había sufrido, aunque sé que ella sufrió hasta el último segundo". "Esto podría rozar el delito contra la integridad moral porque estamos hablando de uno de los crímenes más execrables de este país", ha destacado la abogada Beatriz de Vicente.

De la misma manera, Marimar, madre de Sandra, ha contactado con Diego Revuelta para apuntar que ella no cobró el mismo caché que otros personajes famosos y que, además, todo lo que ganó con esa entrevista lo donó a la fundación que lleva el nombre de su hija: "Yo no fui por el dinero, fui porque quería ver a mi hija y sentirla junto a nosotros".