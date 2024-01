La petición del Papa Francisco de prohibir de manera universal los vientres de alquiler ha reabierto el debate en la sociedad. "Es deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada", ha destacado el máximo representante de la Iglesia Católica.

Así, tal como ha señalado este martes En boca de todos, pese a ser una práctica prohibida en nuestro país, son más de 2.000 los bebés nacidos a través de esta práctica a la que, cada vez, recurren más famosos. Es el caso de Tita Cervera, Miguel Bosé o Ana Obregón.

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Eduardo Chaperón, que tiene dos hijos nacidos mediante gestación subrogada y, además, es portavoz de la asociación Son nuestros hijos: "Como católico y ser humano que usa la razón como base del criterio, por supuesto que no estoy de acuerdo con la afirmación del Papa".

Además, Chaperón ha señalado que tampoco está de acuerdo con otras consideraciones de la Iglesia católica, pues están "bastante alejadas de la visión de Dios y de La Biblia": "Estoy a favor de la gestación subrogada porque creo en la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, creo que no se le puede prohibir al ser humano que cree una familia. No entiendo que un Estado tenga más autoridad que las personas para decidir libremente".

Por su parte, Sonia Ferrer ha señalado que "ningún Estado prohíbe a nadie formar una familia": "Lo que no se puede es explotar reproductivamente a una mujer que tiene sus necesidades". "¿Me está acusando de haber explotado reproductivamente a una mujer? ¿Conoce mi historia o a la mujer que ha gestado a mis hijos?", ha interrumpido Eduardo Chaperón.

Ante esto, Ferrer ha sido contundente: "No conozco su historia, pero estoy segura de que esa mujer no es una mujer adinerada ni que haga esto por altruismo porque nadie pone en riesgo su vida. Realmente, un embarazo es una situación de riesgo para una mujer y nadie hace eso por altruismo, se hace por necesidad. Creo que no solo tenemos que mirar por los derechos de las mujeres y protegerlas para que no tenga que comercializarse para ganarse la vida y subsistir, sino que, además, tenemos que velar por los derechos de ese niño al que se le obliga a renunciar a la filiación".

"Me recuerda usted a la Iglesia católica, que le dice a las mujeres por qué no tienen que abortar porque ellas no tienen el suficiente criterio para tomar esa decisión. Me recuerda usted a cuando la Iglesia les dice a las mujeres que no pueden ejercer de sacerdotes porque no tienen la suficientes condiciones. Me recuerda usted a tiempos en los que no se permitía votar a las mujeres porque su voto iba a estar condicionado por el de los hombres. Aquí hay dos posiciones: la de las personas que creemos en la mujer como un sujeto libre e independiente para tomar decisiones; y las que, como usted, no las consideran como tales", ha apuntado el hombre.

"Ustedes siempre apelan a la libertad de la mujer cuando les beneficia, ya sea para explotarlas sexual o reproductivamente", ha señalado Ferrer, a lo que Eduardo ha respondido: "Usted, cuando quiera, si es que quiere librarse de esos prejuicios porque no conoce, puede hablar con la mujer que ha gestado a mis hijos. La mujer que ha gestado a mis hijos, que vive en Los Ángeles, tiene un sueldo más alto que el mío, no tiene una precariedad económica, vive en un chalet que no me voy a poder permitir yo jamás...".

Asimismo, desde el plató del matinal, Antonio Naranjo ha sido contundente: "Partimos de un error que le molestará escuchar a Eduardo, pero se lo voy a decir. No existe el derecho a ser padre y como no aceptamos que ese no es un derecho fundamental, consideramos que cualquier medio es legítimo y lícito para obtener ese fin.

"El de usted es uno y el medio que usted defiende con vehemencia y de manera bien argumentada, tiene en contra otros argumentos que son más legítimos y más ciertos. Diga usted lo que diga, yo conozco parejas heterosexuales u homosexuales que alquilan el vientre de una mujer para tener un hijo. Son gente, generalmente, pudiente. Lo que no conozco es a ninguna mujer pobre que obtenga su derecho a la maternidad porque una millonaria le presta su vientre. El problema es que de esto no se ha hablado hasta que la usuaria ha sido Ana Obregón porque quienes generalmente ha explotado esto han sido parejas homosexuales con mucho dinero", ha sentenciado Naranjo.

Por su parte, Eduardo Chaperón ha expresado cuál es su realidad: "Yo estoy en una asociación donde hay más de mil familias y lo que se dice de que son famosos, ricos... nada más lejano a la realidad. Ni son famosos ni son ricos. La realidad es que las mujeres que ceden su capacidad de gestar en los países donde está desarrollado y normativizado desde hace más de treinta años, no hay un abuso de esas mujeres. El derecho español prohíbe, condena y penaliza la compraventa de seres humanos. No se nos está persiguiendo, sino que se nos está concediendo la filiación por parte del Gobierno".