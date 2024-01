Este martes, 9 de enero, Jesulín de Ubrique cumple 50 años y, por ello, tanto su hija Julia como María José Campanario han decidido mostrarle su cariño a través de las redes sociales.

Así, ambas han compartido una publicación con un texto en el que le expresan su devoción y cariño: "Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'", ha apuntado Campanario.

Sin embargo, esta confesión no ha gustado a Laura Fa, que no ha dudado en expresar su disgusto en el sofá de Espejo Público: "A mí este mensaje, con esta intensidad... A mí me cuelga eso mi marido en Instagram y lo llamo para ver si se encuentra bien después de tantos años".

"Creo que escribir eso públicamente es querer demostrar algo que es totalmente real después de tantos años. Es postureo barato. No soy hater, pero no será la primera relación que cuando están pasando lo peor de lo peor escriben en redes que todo es fantástico", ha agregado la periodista que, sin embargo, ha apuntado que "no hay ni el mínimo rumor de separación".

"Cuando ves esto en relaciones de tantos años, yo digo 'miau'", ha sentenciado la colaboradora del matinal de Antena 3.