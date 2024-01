Susanna Griso cuenta la tradición que se cumplió en su bautismo: "Nos daban una cucharada de cava"

El bautismo es uno de los primeros rituales religiosos del catolicismo. Suele realizarse cuando los niños tienen poco tiempo de vida y, por tanto, no tienen uso de razón para saber si están de acuerdo o no con lo que están viviendo.

Así, este martes, los colaboradores de Espejo Público han contado algunas de las experiencias que tuvieron que vivir cuando eran solo unos niños. Gonzalo Miró ha explicado que le dijeron que debía dar varias caladas a un cigarro: "Me sentó tan mal que no lo he vuelto a probar".

Por su parte, Susanna Griso ha comentado la tradición que siguió su familia durante su bautismo: "Nos daban una cucharada de cava, pero yo no me acuerdo, obviamente, era solo un bebé". Asimismo, Mariló Montero ha revelado que comenzó a fumar con solo 12 años.

Finalmente, el matinal ha contado que, con motivo del día de Reyes, a los niños de Vale de Salgueiro, en Portugal, pueden fumar. Todo ello, para continuar con una tradición que genera mucha polémica; sin embargo, habiendo escuchado el resto de vivencias de los colaboradores, no les ha extrañado esta tradición del país vecino.