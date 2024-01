Alessandro Lecquio, contundente con Julián Contreras: "Lo que hizo Fran Rivera fue pagar y pagar y el resto solo ponía la mano"

Las declaraciones de Julián Contreras en ¡De viernes! han generado una gran polémica. El hijo menor de Carmina Ordóñez señaló en el programa de Telecinco que la relación entre Fran Rivera y su madre era muy distante: "Mi hermano es un machista de libro, totalmente anacrónico y es un ignorante absoluto. No sabe lo que es sufrir".

Sin embargo, este lunes, Alessandro Lecquio ha criticado duramente a Julián desde el Club Social de Vamos a ver: "El discurso de este chico fue de lo lamentable a lo penoso, empezando por la mentira inicial... No puedes ir a responder a una entrevista diciendo que no has visto la entrevista".

"Yo sí conocí a Carmina, lo único que hizo Fran fue pagar, pagar y pagar. Y lo único que hicieron todos los demás fue poner la mano. Todos tenemos el compromiso moral de ayudar a nuestros hermanos cuando tienen necesidades, pero todo tiene un límite. Una cosa es hacer de hermano y otra, hacer de primo", ha agregado el conde.

Asimismo, Lecquio ha destacado que Julián Contreras no quiso terminar los estudios que le había pagado su hermano: "Este chico, que presume de intelectual, no reconoce que académicamente su hermano le pagó absolutamente todo. A la hora de la verdad, este señor no tiene ningún estudio terminado. ¡Ninguno!".