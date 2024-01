Máxima tensión entre Julián Contreras y Ángela Portero en 'De Viernes': "¡No me llames fanática!"

Julián Contreras estuvo el pasado viernes en el plató del programa de Telecinco De Viernes para responder a su hermano, Fran Rivera, tras las acusaciones realizadas contra él en el mismo programa.

La entrevista no fue sencilla para el hijo de Carmina Ordóñez. Los tertulianos José Antonio León, Adriano Silva, Patricia Izquierdo, Ángela Portero y Patricia Cerezo hicieron que rápidamente se sintiese acorralado por sus preguntas.

El invitado se quejó en varias ocasiones de estar siendo interrumpido por los colaboradores. "Estoy tratando de explicarlo pero es muy difícil porque yo no dispongo de la maquinaria que dispone la otra parte", afirmó Julián Contreras mientras los colaboradores insistían en saber cuando había roto la relación con sus hermanos.

Santi Acosta, presentador del programa, interrumpió a Contreras para dejar claro que "tiene el mismo altavoz que la otra parte". Pero el invitado no se mostró muy de acuerdo: "Hoy sí, Santi. Los demás días, no", contestó.

Más tarde, tuvo lugar el enfrentamiento entre Ángela Portero y Julián Contreras. 'Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. No sé qué tienes contra mí, te lo digo en serio'" dijo el hijo de Carmina Ordóñez después de que la periodista recordase sus últimas apariciones televisivas de Contreras. Ella, muy indignada contestó: "¡Pero qué maquinaria! Es la realidad".

La tensión con Portero siguió durante toda la noche. Ella negó varias de las afirmaciones de Contreras a lo que él contestó: "Lo que tú digas es verdad, y sólo vosotros sabéis la verdad". Después volvió a arremeter con la periodista tratándola de "fanática".

La tertuliana se sintió ofendida por esta acusación y terminó elevando el tono: "¡No me llames fanática porque no soy ninguna fanática!. Ni me llames fanática ni me pierdas el respetó", le contestó muy alterada.

Sin embargo, Julián Contreras no dio un paso atrás y continuó con su discurso: "Habéis montado un cartel y os dedicáis al sicariato televisivo, que yo he padecido durante muchos años. Es surrealista que todo lo yo diga sea cuestionado por ti". Según el invitado, Portero estaba siendo "despreciable" y decidió dejar de escucharla. "Perdona, somos nosotros los que decidimos quién pregunta y quién no", dejó claro la periodista.

Enfrentamientos con otros colaboradores

Desde el inicio del programa también protagonizó varios momentos de tensión con otros colaboradores. "Perdona, no sé si tienes algo en contra de mí, pero te agradecería que bajases un poco la intensidad", le pidió Julián Contreras a Patricia Cerezo.

"No tengo nada en tu contra, no nos conocemos, pero es que la gente se está durmiendo en su casa y esa es mi forma de hablar, me vas a perdonar", le contestó ella indignada y de manera muy tajante.

"Te está preguntando de forma educada, no creo que te tengas que alarmar", le pidió el presentador del programa después de que contreras cortase a Patricia Cerezo. La periodista le dejo clara su posición durante la tertulia: "¡No tengo nada en contra de ti! Te voy a preguntar toda la noche. ¡Acostúmbrate!".