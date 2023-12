Julián Contreras, demoledor contra su hermano Fran Rivera: "Es un celoso, un machista y un mediocre intelectual"

La entrevista de Fran Rivera en De viernes han traído cola. Por un lado, Carlo Corredera reaccionó apoyando a María Patiño tras haber sido nombrada por el torero, que aseguró que la presentadora le dejaba notas en el coche para quedar con él.

Ante estos ataques hacia su compañera, Carlota Corredera quiso defenderla. "No hay nada más peligroso para el machismo que una mujer libre. Siempre contigo María Patiño", expresó Corredera en su perfil de X, añadiendo un "Stop señoros en TV".

Por otro lado, Fran habló también de su familia, en concreto de la relación con sus hermanos. De Julián Contreras, hijo menor de Carmina Ordóñez, dijo que no tiene ningún tipo de relación con él. Asimismo, reveló el detonante que provocó el distanciamiento entre ellos. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció", señaló sobre su nula relación, y apuntó otra causa, las entrevistas que había dado Julián hablando sobre él: "Me despellejó".

Ahora, ha tenido respuesta por parte de Julián. "Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto", afirmó el joven en conversación con un redactor del programa De viernes.

"Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal", señaló sobre las recientes entrevistas de su hermano.

"Mi hermano sistemáticamente lo hace todo por dinero y si puede quitarle cualquier oportunidad a una persona que tenga a su alrededor para quedársela él, lo hace. La gente tiene esclavitud social de mi hermano, quieren ir a fiestas en las que se pueden encontrarse con él", siguió Julián.

Además, se mostró muy molesto sobre lo que dijo respecto a su faceta empresarial: "Cuando habla de mis negocios, de mi restaurante, y el dinero que me dejó parece que es el mejor empresario del mundo. Una especie de Amancio Ortega".