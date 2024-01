Julián Contreras responde a Fran Rivera: "Se desentendió de los malos tratos de mi madre"

TardeAR ha contado en primicia algunas de las declaraciones que ha dado Julián Contreras en la revista Lecturas. El hijo pequeño de Carmen Ordóñez contesta así a las palabras que pronunció Fran Rivera en el programa De viernes.

En cuanto a lo que opina de las palabras de su hermano, Contreras expresa: "A mi padre le habría dolido muchísimo escuchar a Fran". Además, señala sobre el torero: "Conozco bien su modus operandi: para distraer la atención de los problemas que hay en su vida necesita crear un malo".

Por otro lado, Julián se muestra indignado por la forma en la que Fran habló de su madre: "Francisco se desentendió de los malos tratos de mi madre". "Ni él ni Cayetano apoyaron públicamente a mi madre con los malos tratos porque les lastraba, lo veían como líos de la tele", prosigue.

Además, contradice el relato que hizo su hermano sobre su madre: "Francisco se negó a pagar la clínica de desintoxicación a nuestra madre. Lo hice yo. Decía que su problema no tenía solución y que era perder el dinero".

"No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos, pero fíjate que curioso que él no asume ninguna responsabilidad", señala Julián Contreras.

En cuanto a la ayuda que recibió él de Fran Rivera, asegura: "Mi hermano me ayuda económicamente para montar el restaurante, no después, y me hace firmar un reconocimiento de deuda al prestarme el dinero".

Luis Pliego, director de Lecturas, ha añadido más detalles de lo que Contreras ha dicho para la revista: "Es más, dice que va a acabar muy solo porque la gente que tiene alrededor no le va a apoyar cuando realmente le haga falta".