Una de las periodistas secuestradas en la televisión de Ecuador: "Estuve todo el tiempo con armas cortas y largas sobre mi cabeza"

El narcotráfico y el crimen organizado han tomado las calles de Ecuador y grupos de terroristas están llevando a cabo múltiples asesinatos de funcionarios de prisiones y policías, lo que ha supuesto que se decrete el Estado de Excepción.

Así, el pasado martes, el canal ecuatoriano TC Televisión sufrió un asalto cuando, sobre las 14:00 horas (hora local), un grupo de encapuchados irrumpió en pleno directo para tomar la emisión: "Estamos en el aire para que sepan que con la mafia no se juega". Ante esto, el canal decidió suspender su emisión.

Este miércoles, Espejo Público ha podido contactar en directo con una de las periodistas secuestradas en TC Televisión. Alina Manrique es Jefa de Redacción en el citado canal y, durante su conexión con el matinal, ha narrado cómo vivió los minutos de infierno de un secuestro terrible.

"Muchos nos pudimos esconder. Yo me escondí, con otros colegas, en el baño de la redacción, pero empezamos a escuchar que alguien se acercaba a nosotros. Nos sacaron, a mí me agarraron y me quitaron una medallita que llevaba. Nos llevaron al estudio y atacaron a dos camarógrafos. Nos usaban de escudo humano para que no les disparasen y nos hicieron grabar vídeos para evitar que la Policía les disparase", ha explicado Alina.

"Entiendo que esto fueron como unos 45 minutos, pero en mi cabeza fueron horas. Yo pensaba que nos iban a matar porque estuve todo el tiempo con armas cortas y largas sobre mi cabeza. Cuando se acercaban y los escuchamos desde el baño, pensé que nos iban a disparar a través de la puerta y, por eso, salimos con las manos en alto. Cuando llegó la Policía y cortaron la luz, pensé que lo que iban a encontrar mis hijos era mi cadáver", ha agregado la periodista.

Asimismo, Alina ha explicado lo que ha ocurrido en los últimos días en Ecuador y que explican la revolución de estos grupos armados: "El domingo, el cabecilla de la banda Los Choneros se escapó de la cárcel; y el lunes, otro sujeto que estuvo implicado en el plan de asesinar a la fiscal también se escapó de la cárcel. Desde hace dos años, sabemos que la presencia de las mafias y sus disputas por los territorios acaparan los titulares por su violencia extrema".

"El Estado ha empezado a revelar su falta de poder ante estas bandas. La Policía identificó a las 13 personas que fueron detenidas por entrar en nuestro canal como pertenecientes a la banda de Los Tiguerones. No esperábamos esto... Nadie espera que vayan a entrar así en su lugar de trabajo", ha sentenciado la periodista, visiblemente afectada por el ataque.