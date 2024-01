TikTok se llena de ofertas de pisos okupados: "Un chico me citó, me lo enseñó y me dio las llaves"

TikTok es una red social en la que podemos encontrar contenido de todo tipo y donde muchos influencers suben sus vídeos para lograr mayor visibilidad. Sin embargo, este miércoles, Espejo Público ha revelado una nueva función de la plataforma.

Tal como ha explicado el periodista Raúl García durante su reportaje, se ha encargado de llevar a cabo una investigación basada en los anuncios de pisos que circulan por la citada red social. "Piso en Parla 'pal' primero que lo quiera", expone uno de los vídeos.

Sin embargo, este anuncio no corresponde a una inmobiliaria, sino a un particular que muestra inmuebles okupados y que, a su vez, busca nuevos okupas que vivan en ellos.

Así, el matinal se ha desplazado hasta Leganés, al sur de Madrid, donde han podido hablar con una mujer que no ha tenido problemas en mostrar su rostro ante las cámaras del programa e, incluso, ha invitado al equipo a visitar su casa.

Tras explicar que en el piso viven ella, su hija, su sobrina y su hermana, la mujer ha apuntado: "Lo conseguí por una amiga que me pasó el número. Contacté por WhatsApp y me lo quedé por 3.000 euros. Un chico me citó, me lo enseñó y me dio las llaves". Además, la okupa ha destacado que estaba buscando un piso para alquilarlo, pero uno de los requisitos indispensables era llevar un año trabajando, una condición que no cumplía.

Asimismo, Espejo Público ha destacado que Luis G. Botello ha denunciado una gran cantidad de este tipo de anuncios y, además, ha asegurado que la okupación ha aumentado a consecuencia de esta nueva variante: "Son agencias inmobiliarias de la okupación donde se ha profesionalizado el delito. Se siente por encima de la ley y ofertan sus servicios por redes sociales. Puedes pedir, incluso, la zona que quieres".