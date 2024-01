Su mejor amiga le okupa la casa: "Perdí a mi madre y me dijo que fuera a estar con mi familia. Cuando volví, ya no pude entrar"

La okupación es un tema que preocupa a muchos ciudadanos, sin embargo, lo que no esperaba Loli Campos es que su mejor amiga, que se encargaba de cuidar a su madre, decidiera que, tras la muerte de la anciana, se negase a abandonar la vivienda de esta.

Después de tres años, Loli no puede más y así lo ha contado durante su intervención en Vamos a ver. Tras una amistad de más de 30 años, Loli habla de su amiga como alguien "mentirosa y manipuladora" que, incluso, fingió padecer un cáncer para darle pena.

A finales de julio de 2022 se iba a proceder al desalojo de esta okupa, pero este fue paralizado 15 minutos antes debido a la alegación de la abogada de que la mujer tenía una situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, Loli se ha quedado sin casa, padece una depresión y tiene que vivir en condiciones precarias en un apartamento.

"Le confié todo, por desgracia. Cuando mi madre vivía todo era normal, yo confiaba en ella como amiga, le di un trabajo porque lo necesitaba, le pagaba su sueldo, comida, ropa... Todo sin saber las malas intenciones que ella tenía. Yo veía cosas raras, pero como estaba en tratamiento psicológico no me daba cuenta de todo lo que pasaba", ha destacado Loli.

"A partir del fallecimiento de mi madre, que fue inesperado durante la famosa pandemia, donde se abandonó a muchos mayores en las residencias y mi madre murió por deshidratación... murió de hambre y de sed. Obviamente, no nos permitían entrar y ahí estuvo la causa de su muerte. Mi amiga Marisol, la okupa, cuando mi madre fallece, se vino a mi casa y me dio un empujón importante para que yo me marchase a Gran Canaria con mi familia y que ella cuidaría de mi hogar, con todas mis pertenencias dentro", ha apuntado la mujer.

Sin embargo, a su vuelta, Loli se encontró con algo que no esperaba: "Fueron, escasamente, siete días, encontré un escándalo dentro de mi casa. Ella había llenado mi casa de gente, sus hijas, nietos y demás. No me quiso abrir la puerta, me gritó, me insultó... Nadie daba crédito a lo que estaban viendo. A partir de ahí empezó una guerra. Vino la Policía Nacional y me dejaron a mí en la calle y a ella dentro de mi casa. Yo no he alquilado mi casa, no hay contratos ni pagos. Es una vivienda de protección oficial donde llevaba casi 30 años. Nos dieron la opción a compra y yo lo quería comprar".

Asimismo, Loli ha explicado que contrató un abogado y ganaron "dos juicios". Por su parte, Alfonso Egea ha recalcado la importancia del caso, pues la propietaria del inmueble tiene "dos sentencias favorables".