Pepe del Real desvela que Hacienda podría desahuciar a Amador Mohedano si no paga una deuda de 247.000 euros

Este martes, Vamos a ver ha comenzado desvelando que, durante el Club Social, Pepe del Real contaría, en exclusiva, qué famoso de nuestro país estaría teniendo unos problemas con el fisco que podrían llevarle, incluso, a perder su vivienda.

Así, tras una breve pausa para publicidad, el colaborador se ha sentado en el sofá de la sección Vamos a ver + para revelar que este famoso es Amador Mohedano y que, además, "no es la primera vez que le ocurre".

"Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos", ha apuntado Pepe del Real.

"Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", ha agregado el colaborador que, además, se ha puesto en contacto con el propio Amador Mohedano, que ya ha puesto todo en manos de sus abogados.

"Marcos García Montes me ha dicho que lo único que puedo decir es lo que debo decir, que voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda en Cádiz y no digo nada más. Límite no hay nada, al contrario. El inspector está de vacaciones y hasta el día 16 de enero no vuelve. El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla", ha destacado Amador Mohedano en su conversación con Pepe del Real.