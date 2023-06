Chayo Mohedano escribe una carta llena de nostalgia a su tía Rocío Jurado, fallecida hace 17 años

Rocío Jurado falleció hace ya 17 años, pero su memoria sigue más presente que nunca. Una de las encargadas de mantenerla viva es su sobrina Rosario, Chayo, Mohedano, hija de su hermano Amador. Con motivo de este aniversario, la cantante ha dirigido unas nostálgicas y afectuosas palabras en su Instagram en forma de carta a su tía, con la que siempre mantuvo vínculos estrechísimos y a la que admiró hasta el punto de dedicarse a la canción como ella.

"Se te echa tanto de menos que, incluso la gente que no tuvo trato alguno contigo, sabe que tal día como hoy, hace 17 años… para qué decirlo, ¿verdad? Pero ya hace 17… en fin", escribe Rosario. La joven recuerda: "Te escriben y alzan su voz digital para compartir con el mundo qué sienten por tu pérdida. Me mandan mensajes preciosos, y es que muchísima gente te quiere y te recuerda cada día. Los que te hemos tratado… no hay día que no extrañemos todo de ti", añade melancólica.

En tiempos ya largos, en que la familia Jurado está fragmentada, sobre todo por el distanciamiento que mantiene su prima Rocío Carrasco con el resto, Rosario se permite hacer alguna pequeña alusión: "Quería escribirte una letras desde anoche…pero sinceramente… se me hace difícil porque estamos en un momento que, aun dando amor, se nos juzga y cuestiona". Y matiza: "Ahora todos pueden recordarte… menos nosotros… absurdo, ¿verdad?".

Rocío y Rosario estaban muy unidas, pero las docuseries que la primera grabó para denunciar los malos tratos de su marido, vertieron también duras críticas contra los Mohedano, incluida Chayo.

Aún así, Chayo dice estar orgullosa de formar parte de la familia de Rocío Jurado: "No tengo duda de todo lo que tenemos en común, y estoy muy orgullosa de tener tu sangre. Tengo muy presente todo lo que me enseñaste; dentro de la vorágine que es la vida, la disfruto y la sufro cuando toca. Siempre estás presente. Gracias por tanto ♥️ Te quiero".