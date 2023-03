Dos años del documental que le cambió la vida: Rocío Carrasco confiesa que están estudiando la reapertura del caso

Hace dos años que la vida de Rocío Carrasco cambió para siempre. La hija de Rocío Jurado entró pisando fuerte a Mediaset con Rocío: contar la verdad para seguir viva, la docuserie con la que rompía su silencio de más de dos décadas y dio su versión sobre los hechos que han marcado su manera de actuar.

El 16 de marzo de 2021 comenzó a desenmascarar a Antonio David y a la familia Mohedano, ganándose el cariño y respeto de los que antes habían cargado contra ella. Ha sido una época dura para la mujer de Fidel Albiac, aunque también se ha liberado.

Ella misma lo ha reconocido en Late Xou, programa de RTVE en el que ha contado su situación actual y cómo esas grabaciones le han afectado: "El primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo. Lo único que quería era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer. Fue una experiencia muy dura, pero muy positiva. Ha sido bueno para mí porque he podido volver a vivir, que era complicado".

Rocío Carrasco durante el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'. Patricia J. Garcinuno / GETTY IMAGES

Además, aprovechando su intervención en Días de Tele por el Día de la Mujer, Carrasco ha confesado, una vez más, el motivo por el que decidió hablar de una vez por todas. "Quedaría muy bonito decir que yo este documental lo hice por las mujeres pero lo hice por mí, porque lo necesitaba", aseguró.

Asimismo, ha dejado claro que se tuvo que preparar para afrontar esa etapa: "Mi psiquiatra me dijo que no tuviese expectativas y yo le dije: 'Lola, yo parto de -27550. Todo lo que venga de más, para mí, es un regalo'. Llega un momento de mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque yo decido que no quiero seguir viviendo de esa forma y que no lo voy a hacer".

En todo este proceso, tanto hace dos años como ahora, su apoyo más importante ha sido su marido, Fidel Albiac. El abogado se ha convertido en su refugio y, tal y como ha confesado ella en varias ocasiones, con él "llegó la luz, la ilusión, el amor, el apoyo, llegó la comprensión...".

Tanto le ha apoyado que incluso se atrevió a aparecer en televisión en prime time. "Quiero darle mi apoyo público, que no sé si hace falta o no, pero no solo a ella, sino a toda persona que se ha visto en esas circunstancias, porque ella tiene la suerte o la desgracia de estar ahí pero cuantas mujeres no tienen esa oportunidad", declaró.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en la inauguración del museo de Rocío Jurado. JUAN CARLOS TORO / GETTY IMAGES

Ahora, dos años después de dar su esperada versión, la hija de Pedro Carrasco ha confesado sus deseos de reabrir el caso contra Antonio David: "No se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura". Este caso, que fue archivado por el juez, se debe a la denuncia de Rocío contra el exguardia civil por malos tratos.