Confunden a Rocío Carrasco con Chenoa y desatan las bromas de Jorge Javier: "Si me preguntaran si soy Paloma San Basilio..."

Jorge Javier Vázquez ha dedicado su último artículo en Vidas propias, su blog en Lecturas, a un curioso episodio que su amiga Rocío Carrasco ha vivido en los últimos días.

El presentador de Sálvame cuenta en su texto que, tras un tiempo sin coincidir con la hija de Rocío Jurado, recientemente estuvieron dándole "a la plancha". Las risas, al parecer, estaban aseguradas, pues Carrasco tenía un talle peculiar que compartir con él.

"Entre otras muchas cosas me cuenta que en el AVE volviendo de Barcelona se le acerca un señor y le dice: 'Perdone que la moleste, señora'", avanza el catalán.

Para su sorpresa, estaban confundiendo a la colaboradora de televisión con la cantante Chenoa. "'Dígame usted, caballero'. 'Es usted, Chenoa, ¿verdad?'", recuerda Vázquez.

"'No. No soy Chenoa'. Lo mejor viene ahora: 'Pero ¿está usted segura de que no es usted Chenoa?'", bromea el presentador en su texto antes de añadir uno de sus bromistas comentarios.

"Qué metafísico el caballero. A mí me llegan a preguntar a los diecisiete años si era Paloma San Basilio y no podría haberlo negado'", zanja Vázquez.