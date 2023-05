Michu, muy crítica con José Fernando Ortega por su papel como padre

La historia de amor entre María Rodríguez Gamaza, conocida popularmente como Michu, y José Fernando Ortega ha pasado por diferentes altibajos, pero, al parecer, la relación ha llegado a su fin. Aparentemente, la gota que colmó el vaso fue la comunión del pequeño José María Ortega Aldón.

Según desveló a través de un story en su cuenta de Instagram, la onubense, además de no estar invitada, no tenía constancia de que el hermano de su entonces pareja iba a comulgar. "Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío JM", escribió, visiblemente enfadada sobre el evento, al que sí acudió el hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Casi un mes después de su ruptura, Michu ha vuelto a situarse en el centro de los focos al hablar de la faceta de padre de José Fernando Ortega. A través de una ronda de preguntas en Instagram, la joven ha confesado cómo es criar a su hija, María del Rocío, de cinco años, con el papel ausente de su padre.

"Hombre, no te voy a mentir... Es un poco jodido, pero te haces súper fuerte. Y cuanto más mayor se hace la niña, más te irá enseñando, también a quereros mucho", ha confesado, dejando entrever que no ha sido nada fácil cuando su pareja no ha estado muy presente en la vida de la niña.

El hermano de Gloria Camila ha estado durante varios años ingresado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Ciempozuelos de Madrid para tratar sus problemas de adicciones. A pesar de que el año pasado debió recibir el alta de la institución, lo cierto es que tuvo que pasar 12 meses más en el centro debido a que se saltó la orden de alejamiento que su expareja le había interpuesto.

La situación de José Fernando Ortega ha limitado su libertad y, aunque ahora está recibiendo más permisos, han sido contadas las veces que se ha podido reunir con su familia y, por ende, también con su hija.