Ruth Basauri, ingresada desde hace diez días por su delicado estado de salud: "No voy a salir del hospital"

Desde hace diez días, Ruth Basauri permanece ingresada en el hospital debido a su delicado estado de salud. Durante su estancia en el centro médico, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha entrado en la etapa final de su embarazo y es muy probable que dé a luz a su primer hijo allí.

La influencer desveló a Outdoor que en las últimas semanas ha presentado diferentes complicaciones y es la razón por la que, actualmente, se encuentra hospitalizada. Aunque su bebé está bien, la pareja de Javy López ha querido dar más detalles sobre su estado de salud.

"No voy a salir del hospital", ha afirmado en sus redes sociales, dejando claro que hasta que no nazca Dylan, su primer hijo, no le darán de alta. Según ha explicado Basauri, ella ha entrado en la semana 35 de su embarazo y, en el caso de que se presentase el parto su bebé, que sería prematuro hasta la semana 37, los médicos no lo frenarían puesto que esperar conllevaría muchos más riesgos para la bilbaína.

"Hubo un par de días que estuvo todo súper mal", ha asegurado la extronista, y ha añadido que los doctores han logrado controlar el descompenso de su diabetes. También ha explicado que tiene las hormonas disparadas y mocos en el pecho. Por otro lado, las pruebas del hígado le han salido mal y le han provocado una especie de sarpullidos y mucha picazón en la piel.

"La medicación no me hace efecto y otras no me pueden poner por tema de la diabetes. Entonces todos los días de tres a cuatro de la mañana tenemos fiesta, nos quitamos la ropa, nos metemos a la ducha, nos ponemos paños de agua fría, nos echamos crema", son las técnicas que ha llevado a cabo la bilbaína para controlar el picor en su piel.

Otro tema que también tiene preocupada a la extronista es la retención de líquidos, que ha provocado que sus piernas aumenten cinco tallas más. Una situación que, además, le impide moverse. "No tengo tobillos, no tengo rodillas, no puedo articular nada", ha expresado.

La joven ha confesado que desde que ingresó en el hospital tiene contracciones y para aliviar un poco el dolor se balancea de un lado a otro, como se le ha visto varias veces en diferente vídeos publicados en sus redes sociales. A pesar de que la etapa final del embarazo de Basauri está siendo complicada, lo cierto es que su gran alegría es tener "más pronto que tarde" a Dylan en su regazo.