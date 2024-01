Un abogado, sobre la posible paternidad de Bertín Osborne: "Él no lo puede impugnar porque, oficialmente, no es el padre"

La tensión de Gabriela Guillén con los medios de comunicación tras el nacimiento de su hijo sigue creciendo. Tanto es así que la modelo se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que ruega que se respete tanto su intimidad como la de su familia.

A su vez, el entorno de Bertín Osborne, posible padre del niño, ha decidido apoyar al cantante. Así, Claudia, hija del artista ha asegurado en redes sociales que toda la familia está tratando de hacer un ejercicio interno para sanar heridas. Por su parte, Bertín se ha visto obligado a cancelar varios conciertos debido a que padece Covid-19.

De la misma manera, el artista señaló que se enteró del nacimiento de su supuesto hijo al día siguiente y que, además, no lo hizo a través de Gabriela, sino de un amigo en común.

Este miércoles, el periodista Raúl García ha revelado en Espejo Público que, pese a que Guillén ha pedido el respeto de la prensa, ya se ha ofrecido para hacer dos portadas en revistas del corazón: "Ella hizo dos portadas en una revista. Salieron unas portadas en Huelva de ella bañándose en Semana Santa y eso estaba pactado".

Además, el matinal de Antena 3 ha contactado con el abogado Fernando Osuna, experto en pruebas de paternidad, quien ha señalado que lo que procede en este caso es que Gabriela Guillén presente una prueba de paternidad del bebé: "Bertín, oficialmente, no es padre y no puede impugnar la paternidad porque no lo es. Es la madre la que tiene que mover ficha y tiene toda la vida para hacerlo. Si esto acaba en un juicio y el juez determina que Bertín es el padre, el derecho de visita y custodia no se puede prohibir".